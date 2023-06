Zecchini espone alla Ranarossa 3.0

Resterà aperta fino a domenica la mostra di Alberto Zecchini, artista modenese che espone in questi giorni alla galleria Ranarossa 3.0, in via Montevecchio.

Allievo del noto pittore Ermanno Vanni, Zecchini sta attraversando un interessante periodo di evoluzione, che lo porta ad essere meno descrittivo e più attento all’aspetto anatomico della figura, la quale diviene strumento pienamente espressivo. L’assenza di volti dona a chi guarda una dimensione speculare, in cui riconoscere le proprie emozioni e i propri sentimenti, in una modalità di ascolto. La musica, infatti, è alla base di ogni opera di Zecchini; essa si riflette nell’attenzione alla luce, alle trasparenze e, soprattutto, al colore che ora l’artista ha ora arricchito con l’uso dell’acrilico.

I soggetti sono coppie di amanti, i soli, secondo l’autore, a sopravvivere alla profonda incomunicabilità che caratterizza il nostro tempo. Nella simbiosi, nella reciproca ricerca di queste figure è percettibile un’umanità nuova e al contempo primitiva, forse fragile, ma capace di trasmettere profonde emozioni. Cristina Boschini