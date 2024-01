Zen e piglio Usa, ecco la pianista Yuja Wang

In lei si uniscono Oriente e Occidente, la filosofia zen e il ‘piglio’ americano: Yuja Wang è oggi fra le pianiste più applaudite in tutto il mondo. Merito di un talento, di una tecnica e di una preparazione straordinarie, e anche di un tocco ‘pop’ che Yuja esprime nei suoi look ammiratissimi e – sì – sempre piuttosto sexy. A Modena già era stata protagonista di un concerto nella stagione della Gioventù Musicale, una dozzina d’anni fa (sembra ieri) ed è quindi molto atteso il suo ritorno che la vedrà in scena, insieme alla Mahler Chamber Orchestra, venerdì 19 alle 19.30 – attenzione all’orario! – al teatro Comunale Pavarotti Freni. Una serata doppiamente speciale, proprio alla vigilia del decimo anniversario della scomparsa di Claudio Abbado, che fondò la Mahler. Yuja stessa deve ad Abbado un tesoro di riconoscenza, e lo ha espresso anche di recente in un’intervista: "La serata più importante nella mia carriera resta quella del 2009, in cui Claudio Abbado mi scelse per inaugurare il festival di Lucerna: Abbado, uno che di solito chiamava Maurizio Pollini!)". Nata a Pechino da una famiglia di musicisti, Yuja Wang ha proseguito i suoi studi in Canada e a Filadelfia: la svolta internazionale è arrivata nel 2007, quando ha sostituito Martha Argerich come solista con la Boston Symphony Orchestra. Due anni dopo ha firmato un contratto esclusivo con Deutsche Grammophon e da allora si è affermata tra gli artisti più importanti del mondo: fra i vari premi, nel 2021 ha ricevuto un Opus Klassik Award per la sua registrazione in prima mondiale del Concerto "Must the devil have all the good tunes?" di John Adams sotto la direzione di Gustavo Dudamel.

Il programma del concerto si muoverà dalla fine dell’800 e poi ci accompagnerà in particolare attorno agli anni ‘20 del secolo scorso, proponendo la "Serenata" per dieci strumenti a fiato, violoncello e contrabbasso di Antonín Dvorák, quindi il "Concerto per pianoforte e fiati" di Igor Stravinsky, il "Capriccio per pianoforte" per la mano sinistra e fiati di Leoš Janácek e la celebre"Rapsodia in Blu" di George Gershwin nella versione per jazz band e pianoforte solista. "Sono davvero entusiasta di eseguire questo grande programma, con musiche di un secolo fa, in alcune delle capitali culturali d’Europa, Cremona, Modena, Paris, Amburgo, Monaco, Innsbruck e Vienna", ha scritto Yuja Wang sui social.

Il concerto sarà dedicato appunto a Claudio Abbado, che al Comunale di Modena ha lasciato una traccia profonda, con opere e concerti dal 1978 al 2011. Lo ricordiamo per esempio alla guida dei Solisti della Scala nella stagione 1978-79, poi con la Chamber Orchestra of Europe nelle stagioni 1982-32 e 1983-84, e ancora con l’Orchestra Mozart nel 2006-2007 e nel 2010-2011. Indimenticabili sono state le opere da lui dirette al Comunale, i due capolavori di Mozart, "Così fan tutte" (stagione 2003-2004) e "Il flauto magico" (2005-2006), poi nella stagione 2008-2009 il "Fidelio" di Beethoven di cui resta una meravigliosa registrazione Deutsche Grammophon. La Mahler Chamber Orchestra riunisce musicisti di 27 nazionalità diverse e ha raggiunto i pubblico di 40 Paesi in cinque continenti. È un’orchestra globale di cui Abbado fu mentore e fondatore: la sua filosofia era chiamata "The sound of listening", basata sul potere dell’ascolto e della comunicazione