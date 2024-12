Zerosystem cade a Parma. Cdr ko con la prima della classe

Difficile finale del girone di andata per la Zerosystem, che a Parma ha rimediato un secco 5-2 e all’ultima giornata dovrà ospitare la capolista Trieste: non sarà facile schiodarsi dal penultimo posto. Non è andata meglio alla Cdr Topsolid, anch’essa sconfitta per 5-2, ma con l’attenuante di aver di fronte l’inarrivabile prima della classe Carrara. Decisivo, dunque, il prossimo match contro Poviglio per allontanarsi dalle zone a rischio. In C1, lo scontro al vertice tra Forlì e la Cobi Meccanica è stato appannaggio dei villadoriani, che sotto per 4-2 hanno vinto in rimonta al match di spareggio, mantenendo così primato e imbattibilità. Importante successo esterno anche per la Pfm, che, grazie al ritorno in casacca rossonera di Carlo Accorsi, subito en plein per lui, ha espugnato per 5-3 il campo della Fortitudo Bologna. In C2, sugli scudi Luca Cossia, che con la sua tripletta ha condotto la Pizzeria Vesuvio ad un importante successo su Poviglio per 5-2, mentre la Ts Villa D’Oro ha battuto per 5-2 Parma.