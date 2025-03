’Zia Zina’ chef negli Usa. Scelta per cucinare a un evento benefico

Si chiama Lucrezia Michienzi, ma sui social è conosciuta da tutti come ‘Zia Zina’. E’ nata in Calabria a Filadelfia, ma dall’età di sei anni vive a Modena, precisamente a Maranello. E ha una grandissima passione: la cucina e nello specifico, la pasta antica. Prima tra tutte, la pasta sarda Su Filindeu (i fili di Dio), una delle più rare al mondo, che lei è tra le pochissime a sapere fare. Zia Zina tra pochi giorni coronerà un suo sogno: andare in America a fare conoscere la sua specialità e altre peculiarità sarde. Lucrezia sarà infatti uno dei tre chef italiani presenti alla serata benefica di Kei Largo in Florida, che si svolgerà martedì 11 marzo nell’esclusivo e prestigioso ‘Ocen Reef’ Club, alla presenza di un centinaio di ospiti.

"Sono felicissima ma anche preoccupata: spero che l’emozione non prenda il sopravvento – racconta Lucrezia –. Tutto è nato ‘per caso’: qualche mese fa ho iniziato un’importante collaborazione con la chef italo americana Sandra Rosy Lotti della prestigiosa scuola internazionale ‘Toscana Saporita’. Insieme proponiamo corsi intensivi di pasta fresca sarda, grazie all’esperienza acquisita negli anni, con corsi privati e di gruppo, soprattutto di stranieri. Le americane impazziscono per questa pasta. Una delle mie ‘allieve’ era rimasta molto colpita da queste specialità e mi aveva detto che mi voleva da loro in America. Pensavo fosse un modo di dire, invece… si parte!"

Oltre a Zia Zina, la rappresentanza italiana si completa appunto con Sandra Rosy Lotti e Alessio Jm da Prato della ‘Toscana Saporita Cooking School’: in Florida cucineranno con quattro chef internazionali. "Io porterò alcune specialità di pasta sarda, Culurgiones, Gravellus, e durante la serata stessa farò una dimostrazione in diretta di come si fa la pasta Su Filindeu. La presentazione di queste specialità richiederà uno sforzo preparativo non indifferente, partiamo giovedì e poi ci attendono quattro di lavorazione e preparazione per gli oltre 100 invitati. Tutti i prodotti usati sono stati inviati dall’Italia, soprattutto le farine e le semole indispensabili per ottenere un prodotto a regola d’arte, 100% italiani".

Come spiega la chef, "è una cena benefica, gli invitati sono tutte famose personalità americane e il ricavato della serata sarà destinato a sostenere interventi clinici e operazioni per chi non ne ha la possibilità, e per fare studiare i meno fortunati. Sono davvero orgogliosa di rappresentare l’Italia e la sua cucina ad un evento di tale importanza, sapere che nel mio piccolo anche la mia arte culinaria possa contribuire a far del bene, mi regala una gioia meravigliosa".

Maria Silvia Cabri