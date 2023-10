Zironi presenta gli alleati a Maranello: "Agiremo in maniera corale"

E’ stata presentata ieri mattina al ristorante Drake la ricandidatura di Luigi Zironi a sindaco di Maranello, aprendo così il percorso alle amministrative 2024. Presenti all’incontro, rinnovando l’appoggio al primo cittadino, Elisabetta Marsigliante, capogruppo della lista civica ‘Maranello in Testa’; Davide Nostrini, capogruppo della lista civica ‘Italia del Futuro’ e Loretta Casolari, segretaria circolo partito democratico. "Ringrazio per la proposta che mi è stata fatta dal partito democratico e dalle liste civiche di proporre la mia candidatura anche per il prossimo mandato- ha commentato Zironi- .La visione che vogliamo portare avanti nella nostra Maranello si costruisce proprio sull’apporto di tutti, diventa un lavoro corale che reputo la vera forza di un progetto. Maranello è un territorio con una storia unica, ma anche assolutamente dinamico e bisogna che sia pronto perché le sfide vanno anticipate, gestite e non subite. Nel percorso di costruzione del programma che sta per partire, l’approccio al dialogo e al confronto sarà fondamentale. Le priorità sono chiare: senza dubbio la nostra stella polare sarà quella che riguarda soprattutto il tema della sostenibilità, che però va declinata nei suoi aspetti non solo economici, ma anche ambientali e sociali". La candidatura di Zironi per il prossimo mandato, non rappresenterebbe solo il completamento di un percorso iniziato nel 2019 ma anche la volontà di cogliere le opportunità che attualmente il mondo offre, con lo stesso approccio che ha caratterizzato il percorso già condotto. "Come partito democratico- ha riferito Loretta Casolari- arriviamo a questo incontro dopo un giro di consultazione e verifiche interne rispetto ai programmi e agli obiettivi che abbiamo raggiunto in questi anni e al seguito della direzione del partito, che ha espresso un parere più che positivo rispetto all’operato dell’amministrazione di questi anni". Per Nostrini il primo motivo per appoggiare nuovamente Luigi Zironi in questa candidatura è dipeso "dall’esperienza di governo assai positiva, all’insegna della credibilità, dell’innovazione e della concretezza".

Ylenia Rocco