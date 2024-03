Zirotti lascia la Lega e pensa alla candidatura

Continua a mantenersi molto vivace il clima politico a Castelfranco Emilia, in vista delle prossime elezioni comunali di sabato 8 e domenica 9 giugno. Dopo la conferma che, per il centrosinistra, correrà nuovamente l’attuale sindaco Giovanni Gargano, sul fronte del centrodestra si assiste a un colpo di scena, con la "sorpresa" (per la verità nell’aria già da tempo) dell’uscita dalla Lega di Cristina Girotti Zirotti, la quale però, come ha confermato ella stessa al Carlino, rimarrà attiva nella politica locale, o come capogruppo di una lista civica e quindi candidata a sindaco, o in lista per proporsi agli elettori come consigliere comunale (la decisione la sta prendendo proprio in questi giorni). Intanto, nero su bianco, c’è appunto la sofferta ma risoluta uscita di Girotti Zirotti dalla Lega. "Con il cuore colmo di emozioni contrastanti – ha scritto tra l’altro Cristina Girotti Zirotti nel suo messaggio di addio alla Lega – annuncio le mie dimissioni dalla Lega, a cui ho dedicato anni di fervente militanza e impegno incrollabile. Questa decisione non è stata presa alla leggera, ma è il risultato di un lungo e sofferto percorso di riflessione sulla direzione che il partito, sia a livello locale che nazionale, ha intrapreso negli ultimi anni. Per decenni, la Lega è stata una famiglia per me; un luogo in cui gli ideali e i valori che più mi stanno a cuore venivano condivisi, coltivati e difesi con passione. Ho avuto l’onore di camminare a fianco di uomini e donne straordinari, che hanno lottato per la libertà del nostro territorio e la salvaguardia delle nostre tradizioni.

Tuttavia, negli ultimi tempi, ho avvertito una crescente distanza tra gli ideali originari della Lega e le scelte attuali, una divergenza che ha lentamente eroso la fiducia e l’entusiasmo che per anni mi hanno spinto a dare il mio contributo. Non posso ignorare la sensazione che i valori che una volta erano il faro della nostra azione politica siano stati gradualmente messi in ombra da interessi divergenti, minando così l’autenticità e la coerenza che avevo sempre ammirato e sostenuto.

La decisione di allontanarmi dalla Lega è un atto di coerenza verso me stessa e verso quegli ideali che mi hanno ispirato ad intraprendere questo cammino di oltre tredici anni. Guardando avanti, rimango impegnata nella difesa dei valori che mi sono cari, con la speranza di contribuire, con nuove forme, alla realizzazione della comunità di Castelfranco Emilia più giusta e rispettosa delle sue radici e delle sue tradizioni".

Marco Pederzoli