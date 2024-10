"Zls, grande opportunità per il territorio"

"La firma del Decreto istitutivo della Zona Logistica Semplificata (Zls) per l’Emilia-Romagna rappresenta una straordinaria opportunità per il nostro territorio e, in particolare, per il tessuto produttivo locale. Un risultato importante, che porterà concreti benefici alle imprese e al sistema economico della Regione, frutto dell’impegno del Governo e in particolare del Ministro Raffaele Fitto". Lo sostetiene Michele Barcaiuolo, Coordinatore regionale di Fratelli d’Italia. "La Zls – prosegue Barcaiuolo – offrirà alle imprese dell’Emilia-Romagna la possibilità di accedere a rilevanti semplificazioni amministrative, ad agevolazioni fiscali e al credito d’imposta, strumenti essenziali per promuovere nuovi investimenti sul territorio. In particolare, il credito d’imposta Zls rappresenta un importante sostegno per le aziende già presenti o in fase di insediamento nelle zone logistiche semplificate".