Zocca, aumentate le tariffe per l’uso del Palazzetto dello sport: "Schiaffo alle associazioni"

Il 7 dicembre scorso la Giunta di Zocca ha aumentato la tariffa oraria per l’utilizzo del Palazzetto dello sport da 5 a 25 euro. "Una decisione che mette in difficoltà le associazioni e contro cui ‘Zocca Domani’ esprime un forte dissenso", commenta il capogruppo Federico Covili, che aggiunge: "L’aumento delle bollette energetiche ha messo in difficoltà tutti, compresa l’Amministrazione comunale, ma credo che questo atteggiamento sia veramente incomprensibile: è uno schiaffo a chi fa volontariato nel settore sportivo e soprattutto ai bambini e ai ragazzi che, dopo le restrizioni del Covid, possono trovare nello sport un luogo dove crescere e fare amicizia". ’Zocca Domani’ chiede che si apra un dialogo con le associazioni e si riveda la decisione presa introducendo la distinzione tra le tariffe riservate agli adulti e quelle per i minori. "I fondi – dice Covili – potrebbero venire, per esempio, dai risparmi dovuti al mancato utilizzo del campo sportivo di Zocca, per il quale sappiamo che non è stata rinnovata la convenzione. Per il futuro ci auguriamo ci sia una riduzione dei costi dell’energia e l’installazione dei pannelli solari sul tetto del palazzetto dello sport". L’assessore allo sport, Sara Sandrolini, ribatte che "la decisione di aumentare le tariffe degli impianti sportivi deriva dall’esigenza di adeguare le tariffe, molto vecchie, basse o simboliche e per cercare di far fronte dall’aumento dei costi delle utenze dei palazzetti le cui bollette del gas sono passate da 22.000 a 88.000 euro in un anno. Per limitare l’aumento delle utenze – dice –, la minoranza ha proposto di mantenere le vecchie tariffe alle ASD e aumentare l’IMU a tutti i proprietari di immobili di Categoria D, cosa per noi inaccettabile. Riteniamo fondamentale che a Zocca si possa fare sport, perché è strumento di benessere e aggregazione".

w.b.