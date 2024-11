Zocca, dà fuoco alle auto della donna che perseguita: arrestato

Modena, 22 novembre 2024 – Sottoposto al divieto di avvicinamento alla donna vittima di atti persecutori, viene arrestato nella quasi flagranza di reato, per aver dato alle fiamme due auto intestate proprio alla stessa vittima. È quanto accaduto fra martedì e mercoledì scorsi a Zocca, in Appennino. Alle due del mattino di martedì, fa sapere la procura, i vigili del fuoco sono intervenuti proprio a Zocca per l’incendio, con danni irreversibili, di tre auto che erano parcheggiate in strada. Le indagini hanno condotto i carabinieri quasi subito all’uomo arrestato, sia per il collegamento delle vetture alla donna vittima di atti persecutori sia perché poco dopo il 25enne è stato casualmente fermato dai carabinieri per un controllo risultando avere una ferita alla mano che lo stesso aveva detto di essersi procurato sul lavoro. In un successivo accertamento nella sua abitazione, i militari dell’Arma hanno potuto constatare come il 25enne riportasse ustioni al viso ed alle mani. A quel punto sono scattate le manette, ‘motivate’ anche da alcuni oggetti rinvenuti in casa e dai risultati delle telecamere di sorveglianza presenti in strada. L’uomo ora si trova in carcere, dopo la convalida del gip.