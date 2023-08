Zocca: da settembre lavori per Casa della Comunità e Centro Dialisi

Arriverà anche il Centro dialisi a Zocca. Lo ha annunciato Giancarlo Muzzarelli, sindaco di Modena e presidente della Conferenza Territoriale Socio-Sanitaria, intervenuto alla Festa dell’Unità del Circolo Montagna Terre di Castelli, che si è svolta nei giorni scorsi, alla presenza anche di Francesca Maletti, consigliera regionale e vicepresidente della IV commissione, e Federico Covili, capogruppo di Zocca Domani in Consiglio comunale a Zocca. "A settembre – ha detto Muzzarelli – partiranno i lavori per la Casa della Comunità, terminata la quale si interverrà sull’attuale poliambulatorio per la creazione di un Centro dialisi. È in atto una sperimentazione nei turni della guardia medica mentre, per quanto riguarda la riforma del servizio di emergenza-urgenza proposta dalla Regione, il CTSS la approverà solo dopo un’attenta analisi". La notizia del Centro dialisi è stata accolta con grande soddisfazione e Covili ha ringraziato Regione e Ausl. "Vigileremo – ha detto – sul rispetto delle tempistiche e sulla qualità dei servizi che saranno messi in campo: strutture moderne sono un passo fondamentale ma poi devono essere riempite di servizi adeguati".

Il tema dell’incontro era la sanità pubblica e Maletti ha affermato che quella italiana "è in grande difficoltà eppure continua a essere in cima alle classifiche per quanto riguarda i LEA. Questo perché – ha spiegato – si tratta di un problema nazionale: o il governo aumenta i fondi e dà alle Regioni la possibilità di adeguare i contratti e assumere nuovo personale o andremo incontro a tempi molto complicati". Covili, dal canto suo, ha ricordato che la sanità è un tema centrale ovunque, "ma in montagna lo è ancora di più a causa dell’età media alta e della lontananza da ospedali e pronto soccorso. Il nostro ruolo di amministratori locali – ha precisato – è di batterci affinché i nostri concittadini abbiano servizi all’altezza e perché si crei un collegamento tra i cittadini e chi è chiamato a prendere decisioni". w.b.