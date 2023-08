Zocca Giovani, arriva il gran finale Un premio al romanzo vincitore

di Walter Bellisi

Utime battute della XVII edizione del premio letterario ’Zocca Giovani’ intitolato a Marco Santagata, promosso dal Comune di Zocca. Concludono quest’edizione tre giorni a Zocca nel nome dei libri e della ’buona lettura’. Oggi alle 17, nella sala consiliare del Comune si svolgerà la cerimonia di premiazione del romanzo vincitore. Il sindaco Federico Ropa, dopo l’annuncio e la proclamazione da parte della curatrice del Premio Licia Beggi Miani (foto), consegna il premio. Segue una riflessione di Luca Gherardi, della Società Dante Alighieri, sul valore della lettura partendo dalla frase di Pier Paolo Pasolini: "Puoi leggere, leggere, leggere che è la cosa più bella che si possa fare in gioventù". La cinquina dei finalisti, selezionati dalla giuria tecnica presieduta da Alberto Bertoni, è composta da Angela Bubba, Elsa (Ponte alle Grazie); Filippo Cerri, Di macchia e di morte. Ballata degli ultimi briganti (effequ); Sabrina Efionayi, Addio, a domani (Einaudi); Valeria Gargiullo, Mai stati innocenti (Salani); Pietro Santetti, Uomini di cavalli (Mondadori), tutti giovani scrittori che si caratterizzano per un’alta qualità di scrittura. Le loro opere hanno incontrato il favore dei ’lettori liberi’, una sorta di giuria popolare. Infatti, numerosi cittadini e villeggianti hanno letto i libri in concorso ricevuti in prestito dalla biblioteca comunale e in alcuni esercizi commerciali, e hanno compilato la scheda di valutazione concorrendo così alla scelta del vincitore della corrente edizione; una scelta condivisa con la giuria composta da zocchesi di nascita o di adozione. Per molti giovani scrittori il premio Zocca Giovani è stato un trampolino di lancio che ha anche uno stretto legame con il Poesia Festival. Ieri sera, in Piazza Martiri, si è svolto ad esempio un evento con lettura di testi letterari e uno spettacolo con l’attore Vito che, accompagnato dagli interventi musicali di Matteo Ferrari (flauto) e Andrea Candeli (chitarra), ha letto testi di Tonino Guerra, Cesare Zavattini e Raffaello Baldini. Domani, poi, l’autore vincitore del Premio Zocca Giovani sarà a Guiglia ospite del pomeriggio dedicato a Emily Elizabeth Dickinson.