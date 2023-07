’Zocca Giovani’, le finali Cinque autori da scoprire

di Walter Bellisi

I cinque finalisti della 17esima edizione del premio letterario di narrativa ’Zocca Giovani’, riservato ad autori che non abbiano superato i 35 anni e intitolato a Marco Santagata, si presentano domani alle 16 nel corso di un incontro pubblico.

Lungo via Mauro Tesi, la strada che attraversa tutto il centro del paese, per l’occasione chiusa al traffico, saranno di fronte a una platea di lettori dei romanzi in concorso. É l’occasione per ripercorrere la storia del premio promosso dal Comune di Zocca, per ribadirne la finalità, promuovere la buona lettura offrendo buoni testi di autori giovani contemporanei, e per conoscere dalla viva voce degli autori il loro impegno per la scrittura sfociato nel romanzo in concorso. I cinque romanzi, selezionati dalla giuria presieduta da Alberto Bertoni, ordinario di Letteratura Contemporanea dell’Università di Bologna, sono ora affidati ai lettori liberi che, con i loro voti, concorreranno alla scelta del vincitore; un meccanismo di votazione che porta a una scelta condivisa e motivata.

Fulcro del premio la biblioteca comunale, dove i libri sono a disposizione dei lettori così come in alcuni esercizi commerciali (cartolerie, edicole, alberghi) per una lettura che si vuole il più diffusa possibile.

Questi sono i cinque finalisti: Angela Bubba, con il romanzo ‘Elsa’, biografia romanzata di Elsa Morante, edito da Ponte alle Grazie, Filippo Cerri con ‘Di macchia e di morte’, ballata degli ultimi briganti, edito da Effequ, Sabrina Efionayi con ‘Addio, a domani’, edito da Einaudi, racconto autobiografico di una straordinaria storia vera, Valeria Gargiullo con ‘Mai stati innocenti’, edito da Salani, finestra sulla vita difficile e pericolosa delle periferie, ma anche espressione di un desiderio di riscatto personale, Pietro Santetti con ‘Uomini di cavalli’, edito da Mondadori, romanzo ambientato nel mondo dei maneggi e dell’equitazione che diventa metafora della vita. Questi sono i cinque finalisti che, raggiunta Zocca, si contenderanno il premio che verrà poi assegnato sabato 26 agosto nel corso di una cerimonia in Sala Consiliare.