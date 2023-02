Zocca, medaglia d’argento al dottor Covili

È arrivato il momento della pensione per il medico Celestino Covili di Montombraro di Zocca. Sabato scorso, in municipio, il sindaco Federico Ropa, insieme alla Giunta e ai consiglieri comunali, gli ha portato i saluti e i ringraziamenti da parte dell’Amministrazione Comunale e dell’intera comunità.

Ropa lo ha ringraziato per il servizio che ha svolto durante oltre 35 anni a Zocca "con grande impegno, passione e soprattutto con grandissima umanità". Ha portato anche i saluti e la riconoscenza dell’Azienda Sanitaria Locale, e in particolar della direttrice del Distretto Federica Casoni. Al dottor Covili il sindaco, quale autorità sanitaria locale, insieme all’Amministrazione tutta, ha conferito un attestato di Benemerenza con medaglia d’argento "per l’impegno e la dedizione con le quali ha assistito i propri pazienti negli anni". È stata anche l’occasione per dare il benvenuto alla nuova dottoressa Alice Miani, che ha già preso servizio a Zocca e alla quale il sindaco ha portato i ringraziamenti per la scelta di svolgere la sua professione in questo paese e le ha fatto un grosso in bocca al lupo per il futuro.

w. b.