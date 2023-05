Zocca, Rainone torna in aula E’ accusato di stalking

Era stato condannato all’ergastolo per il duplice omicidio aggravato dalla premeditazione, dalla crudeltà e stalking dei fratelli Ugo e Breno Bertarini, di 72 e 69 anni ritrovati senza vita in una stalla di Zocca. Ieri, proprio per l’accusa di stalking nei confronti dell’ex moglie, Angelo Rainone, è tornato in aula. Nel corso del racconto della donna si sarebbe trovata conferma – o almeno in parte – di quello che era ritenuto il movente dell’atroce delitto: ovvero questioni economiche. Dalle dichiarazioni rese dalla vittima di stalking è emerso come, poco prima del delitto, d’accordo con il padre e lo zio, la donna avesse predisposto una lettera che prevedeva il rientro in 30 giorni, da parte di Rainone, di 88mila euro. Cifra che i Bertarini avevano prestato inizialmente ai coniugi per il mutuo (legato ai pannelli fotovoltaici) e che invece avrebbero dovuto essere restituiti alle due vittime nel 2030. Per questo motivo l’imputato era stato poi raggiunto da un decreto ingiuntivo in cui gli venivano pignorati i beni. In seguito, prima dell’atroce duplice omicidio, Rainone aveva preparato una denuncia per infedeltà patrimoniale, essendo amministratore della società.

