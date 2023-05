Zocca, riapre l’Ospitale: "Accoglierà i visitatori"

Ha riaperto l’Ospitale San Giacomo a Montetortore di Zocca, di proprietà del Comune, una struttura rustica dalla storia antichissima, che offre ospitalità a turisti e viaggiatori. Nei giorni scorsi il sindaco Federico Ropa ha consegnato le chiavi al nuovo gestore, Amabile Monti. "La mia ambizione – dice la signora –è dare nuova vita a quest’Ostello e renderlo fruibile a ogni tipo di turista, gruppi, famiglie, viandanti, pellegrini, a ognuno che desideri immergersi nella storia e nel verde di Zocca". La struttura dispone di sette camere con bagno e tre sale, una cucina e tre bagni al piano terra. Tutte le sale sono state ristrutturate con rispetto del passato. L’Ostello San Giacomo, chiamato fin dall’antichità Antico Ospitale di San Giacomo, già dal 1186 dava ricovero ai pellegrini diretti al Passo della Croce Arcana, è immerso nella natura, a fianco del fabbricato che ospita il Museo del Castagno. Quassù, si potranno scoprire e conoscere i boschi di castagno, noci e querce, i sentieri per le biciclette, gli artigiani locali e la buona cucina. L’entusiasmo non manca alla signora Amabile. "Ho tante idee e progetti in mente – spiega –. Un aspetto a cui tengo moltissimo è l’accoglienza. Vorrò esserci sempre io personalmente ad accogliere gli ospiti per assicurare cortesia, informazioni e ascolto e spero anche di trasmettere agli ospiti un po’ della mia passione per questi luoghi che io ritengo bellissimi. Vorrei dare disponibilità di ospitalità per tutto l’anno, consapevole che alcuni periodi sono difficilmente richiesti, ma anche in questo ci lavorerò per cercare di ottenere qualche buon risultato".

Ma c’è un’altra chicca. Amabile ha una casetta in un castagneto secolare che dall’anno scorso ho trasformato in home restaurant che ha riscosso successo. Walter Bellisi