Zocca ricorda il prof Ciro Santagata scomparso 40 anni fa

Oggi ricorre l’anniversario della morte del professor Ciro Santagata (padre dell’onorevole Giulio e del compianto scrittore Marco), scomparso il 16 febbraio di 40 anni fa, a 61 anni. Il sindaco di Zocca Federico Ropa oggi lo ricorderà pubblicamente sui canali on-line. Laureato in Lettere, il prof aveva insegnato a Zocca, Pavullo e Modena ed era stato preside a Zocca, Guiglia, Marano, Bomporto e Savignano.

Forte il suo impegno anche in politica e per lo sviluppo turistico dell’Appennino, dal 1959 fu presidente dell’Ente provinciale per il Turismo per un decennio, segretario provinciale della Democrazia Cristiana, Capogruppo DC in Consiglio comunale a Modena e consigliere provinciale.

Dopo il 1970 uscì dalla DC, fondò il periodico ‘Ricerca’ e nel 1974 – 75 si impegnò per la nascita del quotidiano ‘Il Foglio’. Cavaliere al merito della Repubblica, gli fu conferita la Medaglia d’oro del presidente della Repubblica per benemerenze nel campo della scuola, della cultura e dell’arte. A Zocca gli è stata dedicata una strada e nella scuola media di Savignano è affissa una lapide in suo ricordo.

