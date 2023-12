Zocca, riqualificazione del campo da calcio. Investiti 1,2 milioni

A Zocca sono in corso i lavori di riqualificazione del campo da calcio del capoluogo per un costo di circa 1,2 milioni di euro (di cui 500.000€ finanziamento regionale). É già stata completata la realizzazione dei micropali della berlinese a monte del campo e si sta completando la stabilizzazione del rilevato. Termine lavori previsto in giugno. Si stanno anche svolgendo i lavori della Casa della Comunità, che sorgerà nell’ex dispensario, da parte di Ausl per oltre 960.000 euro, di cui circa 60.000 fondi PNRR e sono già terminati la demolizione interna al piano inferiore e si stanno eseguendo gli interventi di realizzazione dei nuovi ambienti. L’Amministrazione Comunale ha già finanziato per 250.000 euro un primo stralcio di lavori per la realizzazione del marciapiede (dall’incrocio con via Mavore alla Casa della Comunità) e dei parcheggi interni, mentre è in corso di affidamento la progettazione esecutiva di un secondo stralcio per la realizzazione dei parcheggi per gli utenti della struttura e il loro collegamento pedonale. Entrambi i lavori inizieranno in primavera, poco prima dell’ultimazione dei lavori da parte di Ausl.

w. b.