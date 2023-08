Zocca: Rossi Torri nuova vicesindaco

Avvicendamento nella giunta e nel consiglio di Zocca. Ieri si è dimesso Roberto Giuliani, sia da assessore che da consigliere. Ricopriva la carica di vicesindaco e assessore a Turismo, Attività produttive e Digitalizzazione. Come vicesindaco prenderà il suo posto Susanna Rossi Torri, alla quale fanno capo le deleghe a Cultura, Istruzione e Politiche Sociali. Sarà nominata lunedì. Il sindaco Ropa ha affermato che si procederà alla sostituzione sia dell’assessore che del consigliere entro fine settembre e che intenderà "valorizzare le persone della squadra", ridistribuirà le deleghe e coglierà l’occasione per rivedere quelle concesse ai consiglieri. Giuliani ha motivato le dimissioni per ragioni esclusivamente personali e professionali, "a seguito di un importante cambiamento avvenuto all’interno dell’impresa famigliare". Ringrazia il sindaco per avergli dato la possibilità di fare questa esperienza, "per la fiducia e la stima profusa nei miei confronti e ricambiata allo stesso modo, che rimarrà tale". Ringrazia anche giunta, dipendenti comunali e consiglieri. w.b.