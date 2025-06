Zocca valorizza gli scrittori in erba con il Premio Giovani

Ritorna Zocca Giovani Marco Santagata, il premio letterario promosso dall’Amministrazione Comunale di Zocca e in particolare dall’Assessorato alla Cultura e al Turismo, che "ha l’obiettivo è di portare a Zocca e nel suo territorio il piacere della buona lettura e di accogliere per un giorno i giovani scrittori i cui romanzi sono stati selezionati come finalisti". I finalisti del Premio 2025 sono: Beatrice Benicchi autrice di ‘Non per cattiveria’, Feltrinelli editore; Maddalena Fingerle, con ‘Pudore’, Mondadori; Marta Lamalfa, con ‘L’isola dove volano le femmine’, edizioni Neri Pozza; Antonio Galetta, con ‘Pietà’, Einaudi; Marco Malvestio, con ‘La scrittrice nel buio’, Voland. Come noto, il Premio Zocca giovani è riservato ad autori che non abbiano superato i 35 anni di età e che abbiano già pubblicato i loro libri. Da martedì scorso e per tutto il periodo estivo fino a metà agosto sono disponibili in Biblioteca Comunale e in alcuni esercizi commerciali (edicole, alberghi, negozi, ristoranti, piscine) i romanzi selezionati dalla giuria presieduta da Angelo Righetti. "Il Premio Zocca giovani è una delle iniziative più attese in paese – afferma Licia Beggi Miani, curatrice del Premio - ne sono testimoni i numeri dei prestiti degli anni scorsi". I romanzi possono essere ritirati in prestito gratuito e vanno poi restituiti compilando una scheda di valutazione. Giudizi che concorreranno a determinare il vincitore: sabato 26 luglio è previsto l’incontro con gli autori finalisti e sabato 30 agosto la premiazione del vincitore.

w. b.