"Zona 30 vicino alle scuole, al parco e al cimitero"

Medolla sarà apripista nel distretto Area Nord riguardo alla sperimentazione di una "Zona 30". Sarà, infatti, il primo centro ad introdurre provvedimenti normativi e di viabilità stradale volti ad incentivare la mobilità "attiva", tutelando maggiormente gli utenti "deboli" della strada, bambini e ragazzi delle scuole in primis. Lo si farà seguendo un criterio di non penalizzazione degli automobilisti. "A Medolla storicamente l’impatto della viabilità è molto forte – fa sapere il sindaco Alberto Calciolari – e dobbiamo ridurre il numero di incidenti e fattori di rischio, usando tutti gli strumenti a disposizione e imparando da altre realtà più all’avanguardia, diventando a nostra volta "pionieri" in questo territorio". La decisione è scaturita da contatti preparatori con Aiforìa, società scelta come consulente per individuare le zone dove i veicoli dovranno transitare a velocità ridotta. "Il progetto di viabilità attiva – sapere l’assessore a Mobilità e Viabilità Stefano Bonfatti - interesserà un’area che è già nota per alcune criticità in termini di viabilità e dove insistono la scuola comunale, la scuola secondaria, il municipio, il cimitero, il parco cittadino e la zona del mercato settimanale, oltre alla zona di partenza e arrivo degli autobus".

Alberto Greco