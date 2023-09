"Zona a rischio alluvioni, no alla discarica"

I comitati non sono gli unici ad essere contro il progetto di maxi discarica di Finale Emila. A nutrire dubbi è anche Fedora Quattrocchi, geologa e presidente della Federazione Civica Italiana Bene Comune. "Studi pregressi svolti a Finale Emilia e dintorni – spiega – evidenziano che l’area non risulta adatta ad accogliere una discarica per diversi motivi geologici ed idrogeologici, che possono essere mostrati in sede giudiziaria. Il primo è che si tratta di un’area alluvionabile di ‘bassa padana’, collocata al di sotto del livello del mare che non si allaga grazie alle idrovore con funzionamento elettrico, quindi dipendenti da fonti energetiche in esaurimento in Italia, che se si dovessero fermare causerebbero un disastro ambientale enorme. Infatti, con i cambiamenti climatici tanto citati ultimamente, un aumento del livello marino potrebbe causare un black out elettrico che mettendo fuori uso le idrovore causerebbe l’allagamento della discarica".

E ancora: "il territorio è sismico e soggetto a fenomeni di liquefazione, come avvenuto durante le scosse del 2012. Conosco la situazione perché ho lavorato qui durante la sequenza sismica avvenuta in quell’anno". Per Quattrocchi, oltre alle criticità riscontrate nell’area, non sono state effettuate tutte le indagini del caso prima di decidere sul progetto. "Ho letto le carte – spiega – e ho visto che esiste un vasto materiale scientifico di bassa consistenza prodotto da locali autorità, soprattutto per gli studi idro-geochimici ante operam, del tutto o quasi assenti e quelli recenti addirittura effettuati senza svolgere il bilancio di carica tra ioni con carica positiva (cationi) e quelli con carica negativa (anioni) e con errori scientifici palesi. Per queste ragioni, si consiglia le autorità locali a non procedere nei lavori della discarica di Finale Emilia e di smantellare l’opera per spostarla in territori meno alluvionabili e meno sismici".

Angiolina Gozzi