"Zona artigianale a San Cesario, le strade sono ridotte a groviera"

I consiglieri comunali membri del gruppo "Centrodestra per la Rinascita", Mirco Zanoli e Lodovica Boni, attaccano con decisione l’amministrazione comunale sullo spinoso tema della viabilità comunale.

"Le condizioni delle strade del nostro territorio – rilevano i consiglieri Zanoli e Boni - peggiora costantemente di giorno in giorno. Denunciamo quindi come la situazione risulti non accettabile in alcune zone, dove le strade sono ormai piene di profonde buche e avvallamenti del manto stradale".

Scendendo poi nei particolari, i consiglieri Zanoli e Boni continuano illustrando gli esempi più significativi: "Uno dei comparti industriali del nostro comune, quello più vicino al paese, è rappresentato da un’area compresa tra via Ghiarelle e via Colombara. Qui è presente una situazione molto compromessa del manto stradale. In quest’area sono dislocati diversi insediamenti industriali a fianco di una parte residenziale. Non essendo nata come area industriale, la zona è caratterizzata da vie piccole che erano una volta tipiche strade di campagna; perciò, risultano oggi del tutto inadeguate a sopportare il transito continuo di mezzi pesanti. La situazione del traffico è notevolmente peggiorata negli ultimi anni, causa l’intensa attività della ditta Sibelco, che occupandosi del ritiro e della lavorazione dei rifiuti di vetro riceve in continuazione pesanti camion pieni del materiale vetroso. Ogni giorno via Ghiarelle risulta interamente occupata dalla fila interminabile di camion che trasportano vetro e che spesso restano in sosta anche per diverse ore in attesa di varcare il cancello della ditta, rendendo pericoloso il passaggio dei residenti. Il passaggio continuo dei mezzi – aggiungono – determina profonde fratture del manto stradale che necessita periodicamente di interventi di manutenzione, a carico dei contribuenti. I residenti si dicono molto preoccupati della situazione e chiedono un intervento di ripristino delle strade, che non consista nella sola chiusura delle buche, ma che ne preveda il rifacimento totale e la completa asfaltatura con materiali resistenti".

Da parte sua il sindaco Francesco Zuffi spiega: "Il problema della viabilità è fra quelli menzionati nella mia richiesta di avvio del riesame anticipato dell’autorizzazione della ditta Sibelco. Si tratta quindi di un problema noto, di cui l’Amministrazione Comunale si è fatta prontamente carico con un atto incisivo e diretto. Con l’emissione ormai imminente del provvedimento di riesame da parte di Arpae, la ditta sarà obbligata a presentare proposte di intervento per ridurre lo stazionamento dei mezzi in entrata allo stabilimento e le problematiche che ne derivano".

