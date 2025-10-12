"Zona Autotrasportatori, degrado e abbandono"

"La zona Autotrasportatori è in pieno degrado e abbandono, simbolo dell’immobilismo della Giunta e dell’incapacità di fare sintesi con le imprese del territorio". Annalisa Arletti, consigliere regionale di Fratelli d’Italia e capogruppo in consiglio comunale a Carpi, torna a denunciare lo stato di incuria in cui versa la zona verso Fossoli. "Si tratta di un comparto strategico per la città e per le attività produttive -rimarca - ma ormai ridotto a discarica, accampamento abusivo e zona insicura. Nonostante anni di promesse e annunci, il progetto di riqualificazione è ancora fermo e anche l’accordo con le imprese che avrebbe dovuto dare avvio a un percorso condiviso è saltato per l’incapacità dell’Amministrazione".

Arletti annuncia inoltre che Fratelli d’Italia intende chiedere alla Regione Emilia-Romagna di "co-partecipare alle spese di riqualificazione, attraverso un finanziamento specifico per sostenere il Comune nella rigenerazione dell’area, che è troppo importante per essere lasciata all’abbandono. Per questo chiederemo alla Regione di fare la propria parte. Ma – sottolinea - il primo passo spetta al Comune, che deve finalmente dimostrare di avere una visione chiara e la volontà di restituire dignità e sicurezza a un comparto che ora è solo il simbolo del proprio fallimento amministrativo".

Le fa eco Claudio Cortesi, consigliere comunale di Fratelli d’Italia: "Il Comune è proprietario di una parte dell’area, ma non si vedono interventi concreti per la bonifica, la messa in sicurezza e il ripristino del decoro. Le strade sono dissestate, le buche profonde rendono la viabilità pericolosa, la sporcizia è diffusa e di sera la zona è impraticabile. Anche i tanti lavoratori delle aziende presenti non si sentono al sicuro. È necessario che l’Amministrazione trovi subito le risorse per intervenire. Noi chiediamo che la rigenerazione della zona autotrasportatori parta da un progetto complessivo e strutturato, che comprenda: il rifacimento del manto stradale e una riorganizzazione della viabilità con un collegamento più fluido verso l’autostrada, la cura e manutenzione del verde pubblico, ma anche la realizzazione di un’area attrezzata di sosta e servizi per gli autotrasportatori, adeguata al grande numero di mezzi in transito e, infine, un presidio costante delle forze dell’ordine".

Maria Silvia Cabri