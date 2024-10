Zona Buon Pastore, incubo furti: "Ladri spregiudicati a qualsiasi ora. Danni ingenti per rubare spiccioli"

"Ormai il problema non è più neppure il furto in quanto tale: sono continui. Le preoccupazioni sono altre: i costi per porre rimedio ai danneggiamenti che subiamo e, soprattutto, i rischi che corriamo noi e i nostri figli se incappiamo nelle bande di ladri, che colpiscono sempre più ad orari diurni e attrezzandosi di forbici e grimaldelli". A lanciare l’allarme sui continui furti nelle abitazioni è un residente di via Tiraboschi; uno dei tanti cittadini che più volte è stato vittima di razzie. "Sono entrati nel nostro condominio nella notte tra il 23 e il 24 settembre e sono tornati la sera del 12 ottobre – racconta –. Ma il nostro condominio non è stato l’unico preso d’assalto: sono stati almeno sette in quelle date tra via Tiraboschi, viale Buon Pastore e via G.M. Barbieri. Non posso certo ‘documentare’ se a colpire sia stata la stessa banda. Posso dire, però, che sono entrati entrambe le volte in soffitte, cantine e garage. Gli elementi da considerare sono diversi – afferma il residente – entrano senza paura e a qualsiasi ora: non parliamo della notte ma di fasce orarie che vanno dalle 18 alle 21 e, al più tardi, alle 23. Questo comporta il rischio di ‘contatti’ tra i ladri e gli inquilini. Questo è il primo elemento – afferma ancora –. Inoltre rubano cose di pochissimo conto, come olio e vino. Nel mio caso hanno preso una bottiglia di champagne e creme da viso; assurdo. Altro aspetto: reiterano il reato a distanza di poco tempo e commettono più danni di quanto valga poi il bottino che racimolano. Questo fenomeno sta diventando pericoloso – conclude il residente – alle 21 di sabato sera le bande potrebbero incappare anche in ragazzini: cosa succede a quel punto? Non dimentichiamolo: il rischio più grosso resta quello dell’incolumità delle persone".

Ad intervenire sul tema è Elisa Rossini, consigliere comunale Fd’I. "Si è trattato, da quanto riferiscono i residenti, di furti anche di materiale di consumo quotidiano, non solo delle classiche biciclette, come se i delinquenti usassero i garage dei residenti come luoghi dove andare a fare spesa. Ciò che lascia interdetti è l’assoluta tranquillità con cui hanno agito nell’evidente convinzione di restare impuniti. Ed hanno pure reiterato il reato sempre negli stessi luoghi – afferma Rossini –. Non c’è sicurezza per i modenesi nelle strade e nemmeno nelle proprie case. E’ venuto il momento che vengano prese misure serie e che l’assessore alla sicurezza nominato dal sindaco si occupi veramente della sicurezza dei modenesi: più volte il centro destra ha chiesto di fornire la polizia locale degli strumenti necessari per svolgere una funzione di deterrenza come l’utilizzo del taser, ma la sinistra preferisce la pacca sulla spalla e così lascia il campo libero a chi sfruttando questa distorta forma di ’bontà’ spadroneggia in città".

In tema di furti e criminalità, martedì gli agenti della volante hanno arrestato due peruviani di 30 e 32 anni, clandestini, per furto in concorso. I poliziotti sono infatti intervenuti in un parcheggio di un noto centro commerciale dove la vigilanza aveva segnalato un’auto con a bordo tre persone che si aggirava in maniera sospetta. Giunti sul posto, gli agenti hanno sorpreso il 30enne nell’atto di rubare da un’auto in sosta una borsa appoggiata sul sedile. Vistosi scoperto, il 30enne ha lasciato cadere a terra la borsa tentando di scappare, ma è stato subito raggiunto e bloccato dagli poliziotti. Raggiunto dall’addetto alla vigilanza anche il 32enne, mentre il terzo è riuscito a dileguarsi.

