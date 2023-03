Zona Buon Pastore, sigilli a un locale

La polizia ha notificato il provvedimento del questore al titolare della licenza di un esercizio pubblico in zona Buon Pastore. Il provvedimento, della durata di 5 giorni, è frutto di una intensa attività di verifiche, effettuata nel corso di un arco temporale prolungato, a partire dall’aprile 2022, con controlli ravvicinati negli ultimi due mesi - l’ultimo il 27 febbraio scorso -, in seguito ai quali è emerso che il locale risulta abitualmente frequentato da soggetti con precedenti penali. In occasione di un controllo di Polizia è stata anche sequestrata della droga detenuta ad uso personale da due avventori, mentre altra sostanza stupefacente è stata recuperata in un cespuglio vicino all’ingresso dell’attività. Gli accertamenti hanno definito una situazione attuale e concreta di pericolosità per l’ordine e la sicurezza pubblica.