Zona Gallucci, allarme degrado: "Nei vicoli il ’bottino’ dei furti"

Degrado, sporcizia e criminalità: residenti ed esercenti di via Gallucci e dintorni sono allo stremo. I maggiori disagi si registrano nei vicoli meno percorsi, come via Masone o vicolo del Cane, che di notte si trasformano in una zona franca per i traffici dei malintenzionati che si muovono tra il parco Sandro Pertini – che costeggia viale Martiri della Libertà – e il centro storico. "La situazione è insostenibile – tuonano i residenti – l’angolo tra via Masone e vicolo del Cane è pieno di rifiuti che vengono abbandonati a qualsiasi ora del giorno e, in particolare durante i week-end, è frequentato da persone che si fermano per fare i loro bisogni o delinquenti che si nascondono per liberarsi delle refurtive. Ancora, in via Masone, c’è un garage sempre aperto con un "via vai" di persone molto sospetto, inoltre, subiamo regolarmente furti di biciclette anche all’interno degli androni dei palazzi". Proprio sabato sera, l’ennesimo furto ai danni di una ventiquattrenne: "Ero seduta all’aperto in un locale di via Gallucci in compagnia di diverse persone – racconta la vittima – mi sono distratta un attimo e la borsa era sparita. L’ho ritrovata grazie all’aiuto dei residenti: era stata abbandonata proprio in fondo a via Masone. Mi hanno rubato il cellulare, i contanti, la sigaretta elettronica e le carte di credito, fortunatamente sono riuscita a recuperare i documenti, le chiavi di casa e quelle della macchina". Il caso della giovane è l’ennesimo di una serie di furti che continuano a reiterarsi nella zona: come segnalano gli abitanti, giovedì sera, sempre in via Masone, le forze dell’ordine hanno fermato un uomo che aveva appena commesso un furto, con il bottino ancora con sé. "A questi problemi – afferma chi vive nel quartiere – si aggiunge un ulteriore motivo di disagio: a causa del malfunzionamento di un generatore, nel corso di questi mesi la zona di via Gallucci è rimasta al buio diverse volte, amplificando ulteriormente le dinamiche già esistenti". Una situazione nota da molto tempo che inizia dal degrado del parco Pertini, come denunciano i testimoni: "Il parco è invivibile e percorrerlo a qualsiasi ora è diventato pericoloso. Ci sono persone che bivaccano e trascorrono lì la notte e, spesso e volentieri, sono giovanissimi che non hanno niente da perdere". Anche gli esercenti della zona sono esasperati. "Chiediamo che ci sia una presenza maggiore delle forze dell’ordine – le parole di Luca Petrilli, titolare del Mr. Brown – specialmente nelle ore meno affollate. È giusto che i controlli nei confronti di chi possiede le attività siano precisi e inflessibili, ma è disarmante vedere che non si riesce a fare nulla per tutelare i residenti e i clienti dei locali".