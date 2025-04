"Zona problematica, segnale positivo"

Ivan Parenti: "Sono contento che riutilizzino questo immobile per creare qualcosa di utile e significativo per il nostro quartiere, credo che ce ne sia davvero bisogno. La zona Sacca ha tantissimi problemi, soprattutto lungo via delle Suore e vicino alla moschea, legati alla poca illuminazione serale, allo scarico dei rifiuti, le strisce pedonali non si vedono più e mancano completamente i controlli e i cartelli stradali, per non parlare del centro scommesse proprio nel complesso di negozi e attività in cui c’è l’immobile confiscato. Sarebbe utile ed interessante creare un luogo in cui accogliere e sostenere le persone anziane, molto spesso le più dimenticate insieme ai bambini".