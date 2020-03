«Il nostro quartiere è deserto da giorni e molti di noi rischiano seriamente di chiudere la loro attività se il quadro generale non tornerà presto alla normalità». Lanciano un grido d’allarme esasperato i commercianti che operano nella zona di via Piave e via Paolo Ferrari. Gli effetti della paura Coronavirus si stanno rivelando devastanti, con il drastico calo di clientela che di conseguenza sta influendo negativamente sul giro d’affari. Certo, il problema è comune a tante aree cittadine, ma nel quadrante a ridosso della stazione dei treni, il mosaico...

«Il nostro quartiere è deserto da giorni e molti di noi rischiano seriamente di chiudere la loro attività se il quadro generale non tornerà presto alla normalità».

Lanciano un grido d’allarme esasperato i commercianti che operano nella zona di via Piave e via Paolo Ferrari. Gli effetti della paura Coronavirus si stanno rivelando devastanti, con il drastico calo di clientela che di conseguenza sta influendo negativamente sul giro d’affari. Certo, il problema è comune a tante aree cittadine, ma nel quadrante a ridosso della stazione dei treni, il mosaico variegato di negozi italiani ed etnici soffre più che altrove.

«Non è un mistero - dicono i gestori del Why Not Cafè, dell’enogastronomia ‘La Cucina’, dell’Alimentari e Bazar e la Parrucchiera - che quest’area deve già scontare le criticità legate al degrado e allo spaccio, ora però ci troviamo ad affrontare anche l’emergenza sanitaria che sta terrorizzando migliaia di modenesi. Come si vede, le persone escono meno, spesso spaventate da notizie infondate, e a rimetterci sono le realtà come le nostre che solitamente sono punti di aggregazione. Il ristorante cinese, per esempio, ha chiuso da un giorno all’altro e non si hanno più notizie dei proprietari». Dalla sua l’enogastronomia ‘La Cucina’ vive un’emorragia spaventosa di prenotazioni: «Sono centinaia - fanno sapere i titolari - le persone che hanno disdetto tavoli sia a pranzo che a cena per tutta la settimana e per quella successiva. Siamo un’attività gestita a livello familiare e questo calo di coperti è per noi un danno enorme». Stessa situazione all’Alimentari e Bazar in via Piave che è praticamente deserto dal mattino alla sera, così come il Why Not Cafè e la Parrucchiera che hanno visto quasi azzerarsi il flusso di clienti.

«Chiediamo alle istituzioni, in primis il Comune, che lancino messaggi rassicuranti alla popolazione, specificando che non ci sono rischi nel frequentare negozi e ristoranti. La presenza di attività straniere - sottolineano i commercianti - non deve passare come un elemento discriminante, in quanto non c’è nessun collegamento tra questi esercizi e il Coronavirus. Purtroppo gli allarmismi e le fake news stanno facendo un servizio pessimo alla città e al suo tessuto economico». La preoccupazione è tanta e l’auspicio - dicono i diretti interessati - «è che quando tutto sarà finito, possano venire stanziate delle risorse per sostenere gli imprenditori che più di altri hanno risentito di questa fase di emergenza. Ci sono attività con dipendenti che se proseguirà questo stato d’allarme rischiano seriamente di licenziare o chiudere definitivamente. E’ compito delle istituzioni aiutarci a rialzare la testa perché qui mettiamo in gioco i sacrifici di una vita. Senza clientela - concludono i commercianti - questa zona finirà definitivamente in mano alla delinquenza».