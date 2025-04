Zona Tempio, furti e vandalismi. Altri raid e danni alle auto: "Sconfortati, zona insicura"

Continuano i raid sulle auto in sosta nella zona tra viale Reiter e via Poletti. Altri vetri in frantumi per rubare all’interno, tra la rabbia crescente e lo sconcerto generale. Il quartiere Tempio è storicamente soggetto a furti e disagi legati allo spaccio di droga, problemi a cui ora si aggiunge una banda di vandali che, con lo stesso modus operandi, danneggia in serie le vetture dei residenti: "Non mi era mai capitata una cosa del genere anche se sono al corrente di quanto succede qui", dice Giovanni Zaccarini, accanto alla sua auto con il vetro rotto. "Non hanno rubato nulla, ma è una situazione frustrante". Anche la figlia, Mariachiara, racconta di un episodio avvenuto poco tempo fa: "Il mio compagno doveva caricare la sua chitarra in auto, è stato affiancato da un gruppo di uomini che hanno cominciato ad importunarlo facendogli domande inadeguate. Non è stata una situazione piacevole, ci sentiamo poco sicuri". Al di là dei danni materiali, è proprio la questione della sicurezza a preoccupare di più: "Ho subito già tre furti, la mia macchina è stata danneggiata ed è stato rubato tutto quello che c’era all’interno. Lo scenario peggiore si è verificato quando il mio garage è stato occupato. Lo hanno riempito di materassi per dormirci dentro. Non mi sento sicura né a parcheggiare l’auto all’interno né a lasciarla all’esterno", continua Francesca Senatore, residente a Modena da 30 anni: "Le forze dell’ordine sono state contattate più volte, abbiamo chiesto di pattugliare la zona con frequenza, ma la situazione non è cambiata".

Anche chi lavora in zona esprime altrettanto sconforto: "Noi siamo qui solo fino alle 18, ma sappiamo che il livello di sicurezza è alquanto carente. Le colleghe quando devono tornare verso le auto a fine giornata non si sentono tranquille" afferma Guido Guercio che ogni giorno lavora nel suo studio in via Begarelli. Sempre su via Begarelli, il ristorante Ipanema ha subito, a marzo, il secondo furto in pochissimo tempo: "La prima volta abbiamo subito danni per 3000 euro, hanno rubato la cassa, i tablet che usiamo per le ordinazioni e rotto la porta. Ad una certa ora, verso sera, le strade diventano deserte. Quando chiudo il locale e devo tornare a casa ho paura. Vorrei che i pattugliamenti della Polizia locale fossero più frequenti", dice Sara Nogueira Carques, titolare del locale. Poco oltre, la stessa sorte è toccata all’attività Estetica Victoria & Barber Shop, all’angolo della via, aperto solo da 8 mesi: "Quando sono sola in negozio mi chiudo a chiave. Abbiamo appena aperto e già subito un’effrazione, la cassa è stata rubata, anche il computer, che era nuovo. Abbiamo fatto denuncia sperando che possa servire" spiega Victoria Chihai.

Le dinamiche della zona, che comprende fino a via Piave, coinvolgono diversi aspetti legati ad attività illecite: spaccio, prostituzione e, ultimamente, anche atti vandalici. Gloria Marinelli, presidentessa dell’associazione APS ’Via Piave e Dintorni’ spiega: "Questa associazione, che collabora con il controllo del vicinato, si impegna ad osservare tutto quello che accade qui intorno e, seguendo determinate procedure da protocollo, si mette in contatto con cittadini e forze dell’ordine per creare una rete di formazione ed informazione. Questo presidio, proprio di fronte al Tempio e di fianco al parco Ducale, è un punto strategico, ci auguriamo di riuscire a rendere questa zona più sicura". Anche l’ex assessore all’urbanistica Daniele Sitta racconta di aver subito un furto nel suo garage: "Il nostro residence – spiega – è molto controllato, ma questo non è bastato. Accanto via Piave c’è una strada chiusa, molto buia: è risaputo che sia punto di incontro per lo scambio di sostanze. Basterebbe poco per rimediare, luci e telecamere. È un peccato che questo quartiere venga dipinto così".