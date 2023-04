Zone 30 all’ora, piovono critiche

A Castelfranco piovono critiche da parte dei consiglieri comunali Silvia Santunione e Andrea Temellini (lista Frazioni e Castelfranco) sulla decisione dell’amministrazione comunale di istituire il limite dei 30 kmh in tutti i centri abitati del comune. "Si tratta di un’operazione – dicono i consiglieri di opposizione - verso la quale abbiamo espresso critiche e perplessità, non certo per i principi assolutamente condivisibili, ma per il modo in cui l’operazione viene fatta: una delega in bianco al sindaco e alla Giunta, generalista e soprattutto senza un preliminare studio sulla viabilità. La riduzione della velocità delle auto è un obiettivo che vogliamo raggiungere. Tuttavia per far questo in un modo che sia realmente efficace occorreva uno studio sulla viabilità e la mobilità".

m. ped.