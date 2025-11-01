Zone rosse al via . Firmata l’ordinanza: "Due macroaree sorvegliate speciali"

E’ufficiale: dal 5 novembre anche Modena avrà le zone rosse. Il prefetto Fabrizia Triolo ha infatti firmato l’ordinanza che le istituisce mettendo nero su bianco la "necessità di utilizzare tutti gli strumenti possibili per constatare il dilagare della criminalità" in aggiunta ai servizi che già vengono effettuati dalle forze dell’ordine.

Da mercoledì prossimo e fino al 5 febbraio (durata 3 mesi) ci sarà quindi il divieto di stazionare nelle zone rosse "ai soggetti che assumono atteggiamenti aggressivi minacciosi e insistentemente molesti" determinando quindi "un pericolo concreto per la sicurezza pubblica, tale da ostacolare la libera e piena fruibilità di quelle aree". Peggio ancora "se risulteranno già destinatari di segnalazioni all’autorità giudiziaria".

Le zone rosse sono due: quella della stazione e parco XXII Aprile (che comprende anche corso Vittorio Emanuele, piazzale Natale Bruni, via Piave, via Ferrari, viale Crispi, piazza Dante, via dell’Abate, via Mazzoni, viale Gramsci, via Donati, via Miglioli, via Due Canali Nord, strada Attiraglio) e quella del Parco Novi Sad e autostazione (che comprende anche via Bono da Nonantola, via Emilia Ovest, via Bacchini, via Fabriani, piazzale Primo Maggio, via Cittadella, via Molza, viale Monte Kosica).

"Nonostante gli interventi permangono situazioni di degrado in alcune zone – scrive il prefetto Triolo nell’ordinanza – che creano allarme nei cittadini dando adito a manifestazioni di disagio e insofferenza. In queste aree quindi è necessario promuovere azioni ancora più incisive che consentano di innalzare le condizioni di sicurezza".

Nella seduta del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica del 20 ottobre il sindaco di Modena Massimo Mezzetti ha suggerito "di evitare la zona della movida per la quale ha chiesto di mantenere i servizi di controllo già in essere" proponendo quindi quelle zone che nel tempo hanno mostrato maggiori problemi. Il questore a sua volta ha precisato che "non si tratterà di zone interdette ma di aree dove verranno organizzati interventi ’ad alto impatto’".

L’area della stazione e parco XXII aprile "è da tempo problematica – si legge nell’ordinanza del prefetto – Ci sono molte attività di somministrazione alimenti e bevande che attraggono un’utenza multietnica a tutte le ore e per questo spesso ci sono segnalazioni di disturbo della quiete pubblica nonché comportamenti molesti". L’area del parco XXII Aprile risulta invece frequentata da "soggetti dediti all’attività illecite, in particolare spaccio e da persone senza fissa dimora che determinano il costante stato di insicurezza".

Per quanto riguarda invece la zona 2, cioè quella del Novi Sad e dell’autostazione, è uno dei principali luoghi di aggregazione, ma anche lì ci sono spaccio e bivacchi, oltre che aggressioni e comportamenti molesti nei confronti dei viaggiatori".