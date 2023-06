"Ztl allargato dopo le festività? Valuteremo"

"Prendiamo atto della richiesta delle associazioni di categoria. Hanno espresso i loro desiderata. Valuteremo". Non si sbilancia Paolo Malvezzi, assessore ai Lavori pubblici, a fronte della domanda avanzata in modo congiunto dalle quattro associazioni di categoria, Cna, Confartigianato – Lapam, Confcommercio e Confesercenti, sul tema dell’ampliamento della Zona a Traffico Limitato in centro storico. Quello che le associazioni chiedono all’Amministrazione comunale è "di soprassedere rispetto all’idea di attivare la nuova Ztl nel prossimo mese di novembre e di procedere invece alla sua piena attuazione all’inizio del 2024, dopo il periodo delle festività natalizie, e simultaneamente alla effettiva digitalizzazione delle procedure di rilascio dei permessi e di regolamentazione della sosta". L’assessore Malvezzi non si è spinto oltre un ‘no comment’. Da parte loro, Cna, Confartigianato – Lapam, Confcommercio e Confesercenti, ravvisando nel posticipo dell’avvio "una ipotesi in cui vincerebbe tutta la città di Carpi e soprattutto, il buon senso", sottolineano come "il provvedimento adottato a ridosso delle festività con tutte le novità in materia di viabilità e sosta , rischierebbe di mandare in tilt tutta la frequentazione del centro storico nel periodo dove l’attrattività del cuore della città è più rilevante".

m.s.c.