"Ztl, Gasparini ora ascolti i commercianti"

"All’assessore Gasparini facciamo le nostre congratulazioni e gli auguri di buon lavoro, perché avrà parecchio da fare!". Le associazioni di categoria intervengono dopo la decisione del sindaco Alberto Bellelli di attribuire alla vice Stefania Gasparini le principali deleghe che erano in capo al dimissionario assessore Marco Truzzi, tra cui Lavori pubblici e Viabilità. "Ci fa piacere che queste deleghe siano state conferite alla Gasparini – commenta Andrea Baraldi, direttore di Confcommercio – in quanto sono strettamente connesse a quelle sulla Promozione del centro storico e all’Economia, che già le competono. Siamo certi che l’esperienza maturata in questi anni, unita alla sensibilità che la vice sindaco ha in più occasioni manifestato nel rapporto con i commercianti, le consentiranno un punto di vista privilegiato in merito all’attuazione della Ztl in centro storico. La sua conoscenza del tessuto economico di questa parte della città la guideranno, è il nostro auspicio, verso le migliori decisioni in tema di Ztl". Massimiliano Siligardi, direttore Confesercenti, si augura che l’assessore Gasparini "ponga la parola ‘fine’ alla Ztl integrale, quella che ci è stata illustrata la scorsa estate in apposite riunioni", e fa specifico riferimento al cantiere di corso Roma, sospeso per il periodo natalizio: "L’auspicio è che i lavori finiscano nel minor tempo possibile e con modalità meno impattanti rispetto a quelle esistenti prima della sospensione – spiega Siligardi – ossia che non restino ‘liberi’ solo i marciapiedi dal lato della strada ma che il cantiere prosegua con una chiusura modulare di corso Roma, in base all’avanzamento dei lavori. Inoltre, speriamo che si proceda rapidamente alla distribuzione dei ristori ai commercianti penalizzati".

Concorda sul punto anche Lapam: "L’assessore Gasparini conosce questo percorso fin dall’inizio – intervengono il segretario di zona e direttore operativo Stefano Cestari e il presidente Riccardo Cavicchioli – compresi gli aspetti economici. Per questo confidiamo in una mediazione tra le varie esigenze. Come abbiamo sempre affermato, non siamo contrari in assoluto all’allargamento della Ztl: non la reputiamo opportuna in questo momento storico. L’esperienza maturata in questi anni dalla vice sindaco in tema di difficoltà dei commercianti le consentirà di fare valutazioni più in linea con i tempi".

"Siamo già stati convocati dall’assessore per metà gennaio – prosegue Roberto Bonasi, responsabile Cna –. Confidiamo in una maggiore attenzione ed equilibrio, alla luce della sua capacità di dialogo, confronto e conoscenza della materia".

Maria Silvia Cabri