"Ztl, la giunta rifiuta il dialogo coi cittadini"

La mozione di Fratelli d’Italia, che proponeva la convocazione di un Consiglio comunale aperto alla cittadinanza sul progetto di ampliamento della Ztl, è stata respinta dalla maggioranza Pd-Carpi 2.0, mentre, oltre alla proponente, è stata votata anche da Lega, Movimento 5 Stelle e Carpi Futura. "La maggioranza a traino Pd ha gettato la maschera – dichiara il consigliere di Fd’I Federica Boccaletti, prima firmataria della mozione – Bocciando la nostra proposta ha dimostrato di temere e rifiutare il confronto con la cittadinanza su un tema, l’allargamento della Ztl in centro storico, estremamente delicato e contestato da più parti. La nostra mozione avrebbe aperto le porte del Consiglio comunale alla cittadinanza, costretta a subire questa decisione della Giunta, dando l’opportunità ai cittadini di confrontarsi su perplessità e proposte, nella sede istituzionale. Votando contro, a differenza degli altri gruppi, il Pd ha deciso di non voler utilizzare lo strumento democratico del Consiglio aperto. Un’occasione persa che è purtroppo in linea con il modus operandi dimostrato in questi anni".

"Il progetto di estensione della ztl in centro storico non tiene conto di diversi fattori – rimarca la capogruppo Annalisa Arletti –. In primis non si vedono all’orizzonte nuovi parcheggi: oltre a rendere l’accesso al centro più difficoltoso e gravoso, spingerà il cittadino che non riesce a parcheggiare verso i centri commerciali. In secondo luogo mancano iniziative a supporto del commercio e dei visitatori. Il motivo per cui abbiamo chiesto di poterne parlare apertamente, estendendo la partecipazione alla cittadinanza e ai portatori d’interesse sul progetto come residenti e commercianti, risiede nella mancanza di visione della Giunta sul rilancio del centro storico e l’auto-referenzialità del PD che sta portando Carpi nel declino totale. Non ci arrenderemo al totale immobilismo della sinistra, la quale prende decisioni sbagliate che la città pagherà nell’immediato futuro".