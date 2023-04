"Ztl, l’ampliamento toglierà posti auto"

Dopo il palesarsi del comitato ‘Ampliamola’ a sostegno della Ztl, interviene il comitato che invece è contrario all’estensione della stessa. "L’incontro di mercoledì sera ci fa sorridere, se pensiamo che questo ‘fantomatico’ comitato, i cui promotori sono gli stessi giovani del Partito democratico, è stato creato appositamente per legittimare in modo ‘disperato’ l’ampliamento della Ztl che l’amministrazione comunale ha approvato, già bocciato totalmente dalla maggioranza dei residenti del centro storico, dei commercianti e dei cittadini carpigiani". "Ma questo non ci stupisce - prosegue Michele De Rosa, del comitato NO Ztl - se pensiamo che l’amministrazione comunale, come ha fatto tanto volte in passato, anche in questa occasione non ha voluto minimamente prendere in considerazione le istanze proposte dalla nostra petizione ‘NO Ztl’ che ricordiamo, a differenza di questo ‘fantomatico’ comitato, è stata sottoscritta da più di 2.500 cittadini carpigiani. Come abbiamo precisato diverse volte in questi mesi, da parte nostra non c’è mai stata un’opposizione di principio, ma abbiamo sempre ribadito che l’ampliamento della Ztl debba essere il punto di arrivo di una lunga serie di interventi e non un punto di partenza, e questo dimostra ancora una volta la scarsa lungimiranza di questa amministrazione comunale. La Ztl che sarà introdotta già da quest’anno e che toglierà centinaia di posti auto, come se non ci fosse già adesso una carenza di parcheggi, rappresenterà un disagio per tutti i cittadini carpigiani che frequentano il centro storico e inciderà negativamente sugli esercizi commerciali".

m.s.c.