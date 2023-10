Ztl, ora si paga anche in banca, posta o tabaccheria

Per ottenere il permesso temporaneo Ztl è ora possibile effettuare il pagamento dell’avviso PagoPa in posta, in banca, nelle tabaccherie e in tutti gli esercizi convenzionati, oppure inquadrando il QR Code con le app abilitate. I permessi e le autorizzazioni temporanee (di durata fino a 6 mesi) per accedere alla zona a traffico limitato del centro storico di Modena (Ztl) possono essere richiesti esclusivamente online accedendo al portale dedicato del Comune di Modena, ma in seguito a valutazioni e segnalazioni da parte dell’utenza, è stata prevista una ulteriore modalità di pagamento dell’avviso PagoPA oltre a quella sul portale attraverso carta elettronica o addebito su conto corrente. Ora, infatti, si può scaricare l’avviso cliccando ’Scarica l’avviso di pagamento PagoPA’ ed effettuare il pagamento a sportello o tramite app.

Per accedere al portale delle autorizzazioni Ztl occorrono le credenziali Spid oppure Cie o Cns. Al primo accesso è necessario completare l’anagrafica personale per procedere chiedendo l’autorizzazione che, quando dovuto, ha un costo di 4 euro. Anche il pagamento dell’imposta di bollo di 16 euro, se prevista, si effettua con le stesse modalità; dal portale è inoltre possibile consultare lo storico delle autorizzazioni richieste.

Dopo l’invio della richiesta, i permessi giornalieri vengono rilasciati in tempo reale direttamente online. Le autorizzazioni superiori ad un giorno e per mezzi pesanti prevedono invece una fase istruttoria, il rilascio non è quindi immediato. In alcuni casi è richiesta specifica documentazione, come ad esempio per il rilascio del permesso per lavori edili o per carico e scarico di rifiuti edili, quando il rilascio è subordinato a dichiarazione inerente lo smaltimento.

Sul portale online, inoltre, è possibile richiedere: permessi giornalieri per veicoli fino a 6 tonnellate (per caricoscarico, manutenzione, pronto intervento, trasporto per disabilità temporanea, matrimonio, esigenze particolari); permessi giornalieri e temporanei per veicoli superiori a 6 tonnellate (richiesta da effettuare almeno sei giorni lavorativi prima e rilasciata dopo l’istruttoria), permessi giornalieri e temporanei per persone con disabilità provenienti da altri comuni.