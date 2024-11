"Ztl ridimensionata, ora nuovi parcheggi"

Si dichiara "soddisfatto dell’esito del voto sulla mia mozione in tema di Ztl", Michele De Rosa, consigliere di Forza Italia. Giovedì in Consiglio comunale è stata infatti approvata la mozione che chiedeva l’approvazione da parte dell’intero consesso (maggioranza compresa) dell’operato dell’assessore Paola Poletti circa la sua presa di posizione sulla Ztl. Una posizione fortemente ridimensionata rispetto al progetto originario e che vede la Ztl "limitata a un paio di strade parallele a corso Alberto Pio (via Nova e via Giulio Rovighi) e poche altre vie". "Dopo un curioso dibattito in cui si sono intravisti anche momenti di imbarazzo per chi della maggioranza era sostenitore della Ztl – afferma De Rosa, che è stato il promotore della petizione ’Ztl? No grazie’ assieme al coordinatore Massimo Barbi – la mozione è stata approvata dalla stessa maggioranza e da una parte dell’opposizione. Sono soddisfatto, anche se, allo stesso tempo, stupito di come, durante il Consiglio comunale stesso, oltre alle due vie sopra citate l’assessore Poletti ne abbia aggiunte ai fini dell’estensione della Ztl, altre tre ovvero via Rocca, Costa e Menotti, questo probabilmente dettato dalle pressioni di alcuni membri della maggioranza". Negli incontri pubblici di inizio mandato, con commercianti e associazioni di categoria, "la Poletti aveva pubblicamente affermato che stavano valutando assieme agli uffici tecnici le azioni propedeutiche (viabilità, migliore segnalazione e parcheggi) che serviranno per attivare una soluzione ‘indolore’ di Ztl che sarebbe stata comunque ristretta a poche vie, spingendosi a indicarne due soltanto (via Nova e via Rovighi). In ogni caso – rimarca De Rosa – con questa mozione abbiamo finalmente capito con chiarezza le intenzioni dell’amministrazione circa l’estensione della Ztl in centro storico, che in ogni caso non è paragonabile al folle progetto iniziale ideato dall’allora assessore Truzzi, che chiudeva ai cittadini non residenti l’ingresso in tutte le vie all’interno del quadrante De Amicis - Carducci - Fassi - Catellani e avrebbe rappresentato un grave danno per il commercio e l’accessibilità in centro". Lo stesso consigliere di Forza Italia ha poi ribadito "la necessità di creare nuovi posti auto a ridosso del centro storico oltre alla riqualificazione di quelle vie che saranno incluse all’interno della Ztl, e ad un trasporto pubblico efficiente.

Siamo molto curiosi di vedere come la giunta intenderà recuperare e riqualificare le due vie e osserveremo con attenzione gli sviluppi su questo tema come abbiamo sempre fatto fin dall’inizio".

Maria Silvia Cabri