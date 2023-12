Zucchini puntella la retroguardia. D’Orsi si esalta

LORENZI 6,5. Nessuna parata ad alto coefficiente di difficoltà, ma tante buone cose. Nel finale è sicuro quando il Certaldo prova a riaprirla.

TCHEUNA 6. Nunziati è una spina nel fianco per 45’, riesce ad arginarlo nella ripresa. (13’st Ofoasi 5,5. Fatica a entrare in gara).

CALANCA 6. Mezzo voto in meno per quel giallo preso sul 3-0 che gli costerà la gara di Prato. Ma la prova è di sicurezza.

ZUCCHINI 7. Se due indizi fanno una conferma, allora una "pescata" così in difesa a dicembre è oro colato.

CECOTTI 6,5. Viaggia sicuro a sinistra, risolvendo un paio di problemi nel traffico.

D’ORSI 7. In questo clima da battaglia il romano si esalta. Sua l’imbucata perfetta per la rete di Sall. (26’st Bouhali 6. Porta il suo mattone con la solita diligenza).

MANDELLI 7. Riesce a tenere il periscopio alto anche su un campo ingiocabile, non tradisce mai.

FORAPANI 7. La cercava da tanto la seconda rete a 16 gare di distanza da quella col Prato. Un missile terra aria che si stampa sul palo prima di finire in rete. (29’st Larhrib 6. Entra per tenere alta la palla e l’operazione riesce).

CORTESI 6. Il fango non lo aiuta, ma riesce a mettere in porta in avvio Sall che si divora l’1-0. Poi cala alla distanza. (18’st Rossi 6. Tanti muscoli al momento giusto).

SALL 7,5. Inizio non dei migliori, col gol fallito a mezzo metro dalla porta. Poi si rifa con gli extra firmando l’1-0 di esterno e procurandosi il rigore del 2-0.

SAPORETTI 7. Tocca doppia cifra (10 in 14 gettoni) col quarto rigore dopo aver messo lui in porta Sall nell’azione del penalty. (42’st Tentoni sv).

Davide Setti