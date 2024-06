Zuffi presenta la sua squadra: "Riconfermati tre assessori"

Il rieletto sindaco di San Cesario, Francesco Zuffi, ha ufficializzato la nuova Giunta. Ben tre assessori su quattro provengono da quella precedente. In particolare, ora la nuova squadra è composta in primis dallo stesso Zuffi, che si è tenuto le deleghe a Bilancio e programmazione, Tributi, Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti, Comunicazione istituzionale, Rifiuti ed economia circolare, Trasparenza e partecipazione, Frazioni, Sport e Innovazione tecnologica. Cristina Fabbri, 63 anni, è stata nominata vicesindaco. Ha inoltre ricevuto le deleghe Servizi Sociali, Sanità, Welfare, Diritti e Pari Opportunità, Attività Produttive, Politiche per il Lavoro, Agricoltura e Servizi Demografici. Fabrizio Pancaldi è stato nominato assessore con delega a Urbanistica, Edilizia privata, Ambiente e Transizione Ecologica. Luca Brighetti, 42 anni, ha ricevuto le deleghe a Scuola e Istruzione, Politiche per l’infanzia, Sicurezza e legalità, Protezione Civile, Personale. Rita Rosi, infine, unico volto nuovo rispetto alla precedente consigliatura, sarà assessora con delega a Commercio, Cultura, Politiche giovanili, Cittadinanza attiva, Associazionismo e volontariato, Turismo e Promozione del territorio. "La composizione della Giunta comunale – commenta Zuffi - è stata scelta con la volontà di inserire delle persone preparate, professionali, di alto profilo ma che conoscano anche il territorio e le dinamiche del nostro paese. Ho ritenuto di confermare tre dei quattro assessori che già hanno lavorato con me per valorizzare il lavoro di questi anni e dare compimento a quanto avviato nella legislatura precedente. Ringrazio l’assessore (uscente, ndr) Sofia Biondi per il lavoro che ha svolto nella Giunta precedente e auguro buon lavoro ai nuovi assessori. Da oggi si comincia a lavorare per costruire la San Cesario dei prossimi anni".

m.ped.