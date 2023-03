Alessia Merola: "Così mi sono ritrovata sulla copertina italiana di un best seller"

Alessia Merola, 24 anni di Vignola

Vignola (Modena), 6 marzo 2023 – Alessia Merola , vignolese di soli 24 anni, è già diventata un’icona per quasi un milione di ragazze: la giovane modenese spopola sui social network e ha guadagnato moltissimo seguito. Alessia, che ad oggi conta 760mila followers su Tik Tok, deve la sua fama anche alla somiglianza con l’attrice che interpreta Tessa Young in ’After’, una serie di film tratti dagli omonimi libri, diventati best seller in tutto il mondo. Alessia, partiamo dall’inizio: quando ha iniziato a fare video per i social network? "Nel 2020, durante la quarantena. Mi stavo annoiando e così ho deciso di scaricare Tik Tok e iniziare a fare qualche video. Inizialmente mostravo spezzoni della mia quotidianità oppure facevo brevi tutorial dove, ad esempio, mostravo come fare qualche pettinatura. Pian piano ho iniziato a registrare tanti video, a impegnarmi sempre di più e ho notato che un numero sempre maggiore di ragazze mi mettevano ’mi piace’ e commentavano i miei video". E quand’è arrivato il boom nella sua carriera da influencer? "La svolta è arrivata intorno a novembre 2020 quando, sotto un banalissimo video in cui mi facevo le trecce, tantissime ragazze mi hanno fatto notare la somiglianza con Tessa...