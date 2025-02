Gli auguri a Vasco per il compleanno. E lui: “Ma sì che sono io… 73 uomini diversi!”

Modena, 7 febbraio 2025 – Oggi, 7 febbraio, Vasco Rossi compie 73 anni. E su Instagram ha condiviso un video con intelligenza artificiale in cui ci sono tre sue immagini, da bambino, ragazzo e l’uomo di oggi, con la scritta: “Ma sì che sono io… 73 uomini diversi!!!”. Sotto le note del suo intramontabile brano “Señorita” (live 2005) nel pezzo in cui dice: “Ma si che sono io…tre uomini diversi”.

Il conto alla rovescia e l'affetto dei fan

Ieri il rocker di Zocca, in provincia di Modena aveva preannunciato il “conto alla rovescia”, e oggi è stata pioggia di auguri da tantissimi fan e follower. “Felice Kom-pleanno”, scrivono in riferimento al Komandante. “Oggi è il tuo giorno, e come dici tu nelle tue canzoni, “Vivere” è il verbo che ci accompagna…tu sei riuscito a trasmettere, con la tua musica, quella forza che cerchiamo dentro di noi e che ci a dire, come in “Siamo solo noi” che, anche se siamo un po’ fuori dalle righe, è proprio lì che ci sentiamo liberi…” – scrive il gruppo Vasco Terapia. “Grazie per essere la colonna sonora della nostra vita e per ricordarci che alla fine “Non siamo mica gli ultimi”, ma possiamo sempre andare oltre, anche quando tutto sembra più difficile. Buon compleanno Vasco. Continua a vivere come solo tu sai fare”.

Dediche sentite e il mito di Vasco

E ancora, le dediche: “Buon compleanno a te, che ci hai accompagnato in questa vita con le tue poesie. Auguri Kom!”. “73 anni di rock e libertà!”, “Vasco ha combattuto contro pregiudizi e moralismi, ha sfidato le convenzioni, ha anticipato i tempi (...). Non ha mai inseguito la perfezione, ma ha sempre cercato la verità, con le sue parole dirette, la sua voce graffiante contro l’arroganza dei potenti e la capacità unica di raccontare la vita con le sue cadute e le sue risalite. Oggi, a 73 anni, il Blasco continua a essere un punto di riferimento per milioni di fan. La sua musica non ha eredi, perché di Vasco, vuoi o non vuoi, ce n’è solo uno. Auguri, unico nostro Komandante. Mi hai…ci hai cambiato la vita”.

“Sei sempre il numero uno”, scrive un altro fan, “Augurio mio Kompagno di vita”, “Sei la rockstar del nostro cuore”, solo per citare alcuni messaggi.

Il successo di una carriera leggendaria

Il Blasco, autodefinitosi “provocatore”, dall’inizio della sua carriera nel 1977, ha pubblicato 34 album, di cui 18 in studio, 11 dal vivo e 5 raccolte ufficiali, oltre a due Ep e un'opera audiovisiva; ha composto 192 canzoni, oltre ad aver scritto numerosi testi e musiche per altri interpreti. Ha venduto oltre 40 milioni di dischi ed è dai primi anni Ottanta uno degli artisti di maggiore successo.

Inoltre, è il primo artista italiano per numero di album venduti nel decennio che va dal 2010 al 2019. Nel novembre 2023 è uscito il suo ultimo album, “Il Supervissuto”. Sono state due finora le partecipazioni di Vasco a Sanremo: una nel 1982 con “Vado al massimo” e una l'anno successivo, nel 1983, con “Vita spericolata”.