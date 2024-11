Benji e Fede presentano l’album ’Rewind’. L’abbraccio dei fan dopo il ritorno alle scene

Modena, 8 novembre 2024 – In occasione della presentazione del nuovo album Rewind ieri Benji e Fede hanno fatto tappa al centro commerciale La Rotonda di Modena per incontrare i fan. che hanno risposto in massa. Il nuovo album ’Rewind’ segna il quinto progetto discografico nella carriera di Benji e Fede come duo, ma rappresenta anche il primo progetto pubblicato dopo la loro separazione, annunciata nel febbraio 2020.

Il 28 maggio 2024, infatti, con un post su Instagram, i cantanti hanno comunicato ai fan il loro ritorno sulle scene, accompagnato da un concerto previsto per il 16 novembre all’Unipol Forum di Milano, andato sold out già lo scorso settembre. "È sempre un piacere essere a Modena, la nostra casa, per presentare la nostra musica e poter condividere questo momento con voi" commenta Benji all’arrivo del firma copie, tra decine di fan pronte ad incontrare gli artisti. Uscito il 25 ottobre, ’Rewind’ è descritto dai cantanti come un percorso di riflessione sul loro percorso, volto a riscoprire sé stessi e ripartire con maggiore consapevolezza, ispirati dalla carriera già intrapresa e dal potenziale per il futuro.

La copertina dell’album, ricca di riferimenti significativi alla storia del duo, come le loro foto da bambini e un ricordo dell’ultimo concerto all’Arena di Verona, anticipa il nuovo cammino personale e musicale che gli artisti sono pronti ad intraprendere. "Non vediamo l’ora di vederli a Milano – dichiarano alcune fan –, abbiamo già preso i biglietti da mesi e siamo emozionate".