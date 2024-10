Benji & Fede di nuovo insieme. Il duo riparte con l’album ’Rewind’: "Amicizia ora più forte e sincera"

Modena, 26 ottobre 2024 – Benji & Fede, all’anagrafe Benjamin Mascolo e Federico Rossi, entrambi modenesi, sono tornati. Insieme. Cinque anni dopo la separazione, il duo Benji & Fede, il duo da 1 miliardo di streaming è di nuovo unito, con un look casual e rilassato. Ieri è infatti uscito il nuovo album ‘Rewind’: 12 brani che comprendono i singoli già usciti ‘Musica animale’, ‘Estate Punk’ e ‘Caro Amico’ ed altri 9 inediti. E l’appuntamento con i fan è per il 16 novembre per la data evento già sold out all’Unipol Forum di Assago. Un ritorno segnato dalla maturità e da una rinnovata consapevolezza artistica: "Abbiamo ritrovato la magia di suonare insieme", e ora "la nostra amicizia è più forte e sincera".

I modenesi Benjamin Mascolo e Federico Rossi hanno riavviato la collaborazione artistica dopo 5 anni "Per noi è come un tuffo nel passato ma con una maturà diversa. Abbiamo ritrovato la magia".

Come racconta Fede: "La prima volta che siamo rivisti ho avuto la sensazione di una nuova ripartenza e di un’energia simile ai primi anni che ci siamo conosciuti. Un tuffo nel passato ma con una consapevolezza, una maturità e un trascorso completamente diversi. ‘Rewind’ è un po’ come tornare indietro per ricordare le origini, ma con il bagaglio di esperienze accumulate che ci consentono oggi di fare il percorso che non abbiamo mai fatto e che avremmo potuto fare".

Benji riflette invece sulla dolorosa separazione: "E’ arrivata in un momento molto alto della nostra carriera a livello di numeri ma eravamo molto stressati e tesi. Venivamo da cinque anni molto intensi, tour e dischi, e avevamo bisogno di staccarci e prenderci una pausa. Sentivamo il bisogno di sperimentare noi stessi e cosa significasse vivere e fare musica da soli. Ora che siamo tornati insieme facciamo tesoro delle esperienze, sia quelle più positive che quelle più difficili". La loro storia ricorda un po’ quella dei fratelli Gallagher, con una citazione diretta agli Oasis nel brano che dà il nome al disco ("Solo noi sempre in guerra come gli Oasis"). "Come veri fratelli, anche noi abbiamo i nostri bisticci, ma non siamo arrivati a lanciarci le chitarre. Fede è un ottimo degno erede di Liam – scherza Benji –. Io ho un po’ di Noel.

Loro però sono dei mostri sacri, noi dobbiamo ancora dimostrare tanto". Ad aprire l’album, il quinto della loro collaborazione con 12 pezzi che parlano di amicizia, amore, esperienze e crescita, è il brano ‘Rewind’, a chiuderlo è ‘Caro Amico’ (che fa riferimento alla lettera di riappacificazione inviata da Benji ed è il primo brano su cui hanno lavorato), le due canzoni che più di tutte non a caso raccontano di loro stessi, citando neanche troppo velatamente Vasco Rossi nella prima e Lucio Dalla nella seconda. Dunque, ‘Rewind’, ovvero riavvolgiamo il nastro e ripartiamo.

Il 7 novembre alle 17.30, Benji & Fede presenteranno l’album al centro commerciale La Rotonda di Modena.