Bermuda Acoustic Trio, una storia incredibile

Modena, 25 settembre 2025 – Sono partiti da Sassuolo per arrivare al mondo, ora la storia dei Bermuda Acoustic Trio diventa un libro. Un bel libro, con copertina rigida e tantissime foto a colori, in cui la storia della band si intreccia con quella di alcuni artisti di livello internazionale. Si intitola Bermuda Acoustic Trio, ovvero come vivere felici tutta la vita suonando la chitarra (foto a sinistra) il volume di 230 pagine in cui Giorgio Buttazzo, che fondò il trio con Kamsin Giordano Urzino e Gabriele Monti, si racconta al giornalista del nostro gruppo Doriano Rabotti e ripercorre il percorso artistico della band che Jeff Healey, grande chitarrista canadese, definì “il trio acustico più divertente che abbia mai ascoltato“, prima di suonarci insieme al Vox di Nonantola.

Urzino e Lele Monti, che iniziò con Buttazzo nella band di Pierangelo Bertoli, oggi non ci sono più, ma le pagine del libro sono piene anche di loro. Buttazzo (foto a destra) oggi lavora con giovani musicisti disabili a Cittadella di Padova nel progetto chiamato ‘Gabbiani’, evoluzione dei ‘Delfini’ di Modena, e porta ancora sul palco il nome della band, spesso con la sorella Luciana.

Ed è proprio Buttazzo che racconta la storia del gruppo, dai primordi di un incontro fortuito tra Giorgio e Kamsin su una spiaggia pugliese fino ai giorni nostri, attraverso le collaborazioni con fenomeni della chitarra come Tommy Emmanuel, Stanley Jordan, Jeff Healey e Duck Baker, artisti del calibro di Maurizio Crozza, Gialappa’s Band, Elio e le Storie Tese, dopo gli inizi al fianco di Pierangelo Bertoli.

Il libro racconta decenni di concerti e chilometri, di gavetta con le orchestre di liscio e sulle navi da crociera, di dischi e di tournée tra avventure incredibili (a volte spuntarono anche pistole sotto il palco) e grandi successi in un percorso in cui il trio è stato affiancato da Fabio Morandi e Luciana Buttazzo, Atto Alessi e Lele Veronesi. La prefazione del volume è di Sergio Mancinelli, le prime cento copie saranno in versione esclusiva numerata. Il libro sarà presentato il 9 Ottobre a Formigine presso il Ristorante Aquila Bianca, via Castiglioni 39, dalle 19, e poi a Corcagnano (Parma) al Teatro Magliani l’1 novembre. Il libro è ordinabile via mail all’indirizzo info@quiedora.org.