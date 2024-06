Modena: il menu di Cannavacciuolo per il Diavoletto, il ristorante si ritrova in paradiso

Modena, 14 giugno 2024 – Dall’inferno al paradiso, la trattoria ‘Il Diavoletto’ di Marano sul Panaro in provincia di Modena è protagonista dell’ultima puntata di ‘Cucine da incubo’, il programma targato Sky con lo chef tristellato e giudice di Masterchef Antonino Cannavacciuolo.

La panna scorre a fiumi in cucina e i piatti hanno tutti lo stesso gusto, il servizio lascia a desiderare ma sono soprattutto i rancori tra i membri dello staff a condizionare la gestione del ristorante.

Ecco, allora, arrivare Cannavacciuolo in soccorso del cuoco Marcello e della compagna Lisa, che lavora in sala. Nel team ci sono anche il cameriere Matias, l’aiuto cuoco Mattia, la lavapiatti Efty e i genitori di Marcello: Marino, che presiede l’ingresso, e Gabriella che dà una mano in cucina.

Lo staff della trattoria il Diavoletto di Marano sul Panaro, in provincia di Modena

Lo chef assaggia il piatti e rimane senza parole dopo aver provato le Pennette del Diavolo, la specialità della casa, in cui il connubio limone, panna, pomodoro e peperoncino stride un bel po’. Lamenta un menu senza antipasti e rimanda in cucina le tigelle crude.

L’esperienza coi clienti in sala non è migliore tra la confusione nelle ordinazioni, pietanze rispedite in cucina tra gli incidenti più disparati, tra cui i tortellini in brodo in cui è caduta dentro l’etichetta di conservazione.

La sala con i tovaglioli arrotolati ideati da Lisa non è piaciuta allo chef Cannavacciuolo e sarà trasformata completamente

Lo staff ha bisogno di lasciarsi il passato alle spalle per ripartire, per farlo Cannavacciuolo porta Lisa con Marcello e i suoi genitori al Tecnopolo di Bologna. Perché? C’è uno stratagemma per far confessare a ciascuno la propria verità.

Ecco allora che, ripianati i dissidi, è tempo di dimenticare urla e invadenza e ripartire.

Lo chef Antonino Cannavacciuolo con il cuoco Marcello, la compagna Lisa e i genitori Marino e Gabriella al Diavoletto

Il restyling del locale emoziona tutti, il menù introduce gli antipasti e cancella la panna, i piatti forti sono il risotto ai porcini, le lumache con polenta e soprattutto la pasta fresca di Gabriella.

Il suo posto non è più in cucina, ma in mezzo alla sala, protagonista con l’arte della sfoglia tra i clienti mentre chiude i tortellini con le amiche.

Marcello con lo chef Cannavacciuolo pronti a cambiare il menu della trattoria Diavoletto di Marano sul Panaro

"Mano piatti, tra freschezza e qualità”, afferma Cannavacciuolo. E i dissidi svaniscono come per magia, Marino finalmente accetta la relazione tra il figlio Marcello e Lisa.

L’episodio 5 di ‘Cucine da incubo’ con protagonista il Diavoletto, trasmessa in diretta in esclusiva il 13 giugno su Sky Uno e in streaming su Now, si può rivedere su Sky on Demand e Sky Go.