Capodanno, gaffe social: gli auguri ai fan di Tiziano Ferro fatti col profilo di Vasco Rossi

Vasco Rossi e Tiziano Ferro

Zocca, 2 gennaio 2023 - “Vi auguro un 2023 in cui possiate sentirvi protetti. E felici. Vi voglio bene: buon anno! (Per par condicio questa volta, nella foto c’è Margherita). Firmato: Vasco Rossi. Però qualcosa, in questo post comparso su Instagram, non torna. Lo stile, intanto, non è quello del rocker di Zocca, che conosciamo bene. E poi c’è una foto di un altro cantante, Tiziano Ferro, con la sua bimba di pochi mesi. Però l’account non tradisce: è proprio quello del Kom, con tanto di spunta blu.

Il messaggio resta per pochissimo tempo, poi scompare. E finisce sul profilo che ti aspetti, e cioè quello – ovviamente – di Tiziano Ferro.

E’ successo ieri e i fan del Kom hanno subito fotografato l’errore: si tratterebbe di una gaffe del social media manager che, probabilmente, segue i due cantanti e che deve aver fatto confusione nel momento di postare il messaggio. Subito sono piovuti commenti divertiti: "Siamo confusi", oppure "Vasco me lo ricordavo diverso". Un ’cortocircuito’ chiuso con una risata.

E Vasco, sempre ieri (sarà un caso?) ha postato i suoi auguri, nel suo consueto stile, postando il video di un live di ’La pioggia alla domenica’ accompagnato dal messaggio: "La prima domenica del 2023!! E’ meglio se sorridi, take it easy!!’. Tantissimi i messaggi di auguri dei suoi fedelissimi fan, che sono pronti a viversi un altro anno, l’ennesimo, insieme alla canzoni della rockstar.