Festa a casa Pavarotti: “Luciano ha vissuto in maniera gioiosa. Lui è sempre qui con noi”

Modena, 3 maggio 2025 – “Luciano aveva scelto di vivere in maniera gioiosa e con una casa sempre aperta a tutti. Proprio come oggi”, ha esordito Nicoletta Mantovani, accogliendo centinaia di visitatori alla Casa Museo Pavarotti che l’altra mattina ha festeggiato il decennale della sua apertura. Fin dalle 9 tantissime persone erano già in fila ai cancelli della villa in stradello Nava, aspettando di immergersi nel mondo di big Luciano, nelle sue stanze che ancora parlano (e cantano) di lui.

“Dieci anni sono passati davvero in un soffio – ha detto Nicoletta Mantovani, vedova del tenorissimo e presidente della Fondazione a lui intitolata –. Nel 2015 avevamo deciso di aprire la casa per un periodo di sei mesi, in coincidenza con l’Expo, ma l’affetto del pubblico ci ha convinto a proseguire l’esperienza. E oggi sono davvero emozionata di vedere ancora così tanta gente a ricordare Luciano. Davvero lui è presente in tutte le nostre vite, e la vostra presenza qui è il più bel regalo che lui fa a noi e che voi fate a lui”.

Ospiti di tutte le età hanno affollato le sale della Casa Museo, incuriositi dai tanti cimeli che vi sono esposti, gli spartiti, gli abiti di scena del tenore, i premi che gli sono stati conferiti lungo la sua carriera, i suoi inconfondibili fazzolettoni, le sue carte da gioco, il frac e i chiodi ricurvi che (per scaramanzia) voleva sempre trovare accanto al palco prima di andare in scena... “Rivedere tutto questo è bellissimo”, diceva commossa una signora. Del resto, in questi dieci anni la Casa Museo è divenuta una meta turistica sempre più amata: “Di anno in anno, i visitatori aumentano nel 25% – ha ricordato qualche giorno fa Nicoletta Mantovani –. E gli stranieri sono il 60%”.

A Casa Pavarotti sono esposti tanti cimeli del tenore: dagli spartiti, agli abiti di scena, i premi che gli sono stati conferiti lungo la sua carriera. Nella foto a destra Nicoletta Mantovani

Nel segno di Luciano è stato anche l’evento clou della mattinata, il concerto dell’orchestra del Conservatorio Vecchi Tonelli, diretta dal maestro Matteo Parmeggiani, con le voci di due pupilli della Fondazione Pavarotti, il tenore Giuseppe Infantino e il soprano Iolanda Massimo, cantanti già in luminosa carriera. “Per noi è un onore aver intrapreso una collaborazione con il Conservatorio Vecchi Tonelli che sta realizzando un lavoro straordinario con i giovani, e voglio rivolgere il mio ringraziamento al maestro Modugno, direttore, e al maestro Andreoli, che con la nostra Fondazione lavora da anni – ha sottolineato Nicoletta –. Luciano credeva tantissimo nei giovani e voleva che avessero un futuro, credeva nella forza della musica”.

Il percorso del concerto (a cui ha assistito anche il questore Donatella Dosi) è stato scandito da pagine celeberrime della storia della musica, dalla suite di “Carmen” di Bizet, nel 150° del debutto, alla sinfonia dalla “Giovanna d’Arco” di Verdi, poi due arie ormai iconiche, “Vissi d’arte” da “Tosca” di Puccini e “Una furtiva lagrima” dall’ “Elisir d’amore” di Donizetti, per poi approdare alla sinfonia dal “Nabucco” di Verdi e al valzer di Shostakovic, colonna sonora di “Eyes wide shut” di Kubrick. E per finire, immancabile, il brindisi dalla “Traviata” di Verdi. Brindisi che poi è divenuto anche ‘reale’, con un cin cin a base di lambrusco per celebrare il decennale. E sul finale si sono aggregati alla festa anche il sindaco Massimo Mezzetti, l’assessore alla cultura Andrea Bortolamasi e l’eurodeputato Stefano Bonaccini, con la consigliera regionale Maria Costi in rappresentanza del presidente della Regione. Tutti insieme sotto lo ‘sguardo’ di Luciano e nell’abbraccio infinito della sua voce. Immortale.