Il compleanno di Pavarotti celebrato solo sui social

Modena, 13 ottobre 2024 – Più che sul palcoscenico, il compleanno di Luciano Pavarotti è stato festeggiato sui social. Ieri il tenorissimo avrebbe compiuto 89 anni ma – come già era avvenuto per l’anniversario della sua scomparsa, il 6 settembre – quest’anno non sono stati previsti eventi pubblici in suo ricordo.

Soltanto al Ristorante Europa ‘92, la sua tavola del cuore, accanto alla sua casa di Santa Maria Mugnano, ieri sera la famiglia Clò ha organizzato la tradizionale cena in musica, fra lirica e pop, dedicata alla memoria di Luciano: tutto il ricavato verrà devoluto a una famiglia bisognosa.

Per il resto, la giornata del compleanno è stata ‘celebrata’ soprattutto in rete. Nell’account speciale dedicato al Maestro, la Decca (sua casa discografica) ha ricordato che la sua eredità musicale è impareggiabile, perché abbraccia opera, brani sacri, classici popolari, canzoni napoletane e molto ancora. “Pavarotti resta per molti di noi uno dei più grandi cantanti di tutti i tempi – ha aggiunto la Decca -. Un recente sondaggio della piattaforma internazionale ‘Singersroom’ lo ha consacrato come il cantante d’opera ‘Number One’ di tutti i tempi”, capace di trasmettere emozioni attraverso il canto, con un profondo senso di umanità.

La Fondazione Pavarotti (presieduta dalla moglie Nicoletta) e la Casa museo hanno ricordato il Maestro pubblicando sui social un pensiero con un ritratto di Allison Lefcort, e il teatro Comunale di Modena, intitolato a lui e a Mirella Freni, gli ha reso omaggio, unendo la sua memoria a quella del grande soprano.

Anche il sindaco Massimo Mezzetti ha lanciato un post in cui ha rinnovato l’affetto per Pavarotti, “colui che ha saputo portare Modena nel mondo, conquistando il cuore di milioni di persone”, e ha ribadito che si sta già lavorando “a una grande edizione del Belcanto Festival che nel 2025 sarà l’occasione per celebrare i 90 anni dalla nascita di Big Luciano”.

A 17 anni dalla scomparsa, l’affetto dei cittadini, esperti o meno di musica, rimane intatto nei confronti di un personaggio che ha tenuto altissima la bandiera di Modena in tutto il mondo.

s. m.