L’abbraccio ‘corale’ a Pavarotti, ritorno alle origini per i 90 anni. Grigolo: “Per me un vero Maestro”

Sì, Luciano c’era questa sera al teatro Comunale. Era là a stringere la ‘gelida manina’ di Mimì, era là a ricordarci che “La donna è mobile, qual piuma al vento”, era là per stillare una furtiva lagrima, era là con tutta la bellezza della memoria, della nostalgia e della forza del suo canto. Impareggiabile, indimenticabile. Quella che Modena ha tributato a Luciano Pavarotti, nel giorno del suo 90° compleanno, è stata soprattutto una grande prova d’affetto, il segno di un legame che non si affievolisce con gli anni, ma resiste e si rafforza. Fra tradizione e futuro.

Tanti i modenesi che hanno voluto partecipare all’evento (che ha suggellato il Modena Belcanto Festival) e condividere l’abbraccio per Luciano. Numerose anche le personalità, le autorità, i politici. Non c’era Nicoletta Mantovani, presidente della Fondazione Pavarotti (che ha curato la serata), volata a Shanghai per un altro evento celebrativo in contemporanea: a rappresentare la famiglia del tenorissimo era presente la figlia Alice, seduta in prima fila accanto ai nonni materni. E a portare alto il nome (e l’eredità artistica) del tenorissimo l’Orchestra della Fondazione Pavarotti, diretta dal maestro Matteo Parmeggiani, che ha vestito di musica tutto il ricco programma.

Un momento della serata dedicata a Luciano Pavarotti

“È una vera emozione ricordare il maestro Pavarotti nel giorno della sua nascita – ha esordito il sindaco Massimo Mezzetti che ha introdotto la serata, salendo sul palco accanto al maestro Aldo Sisillo, direttore del Comunale –. Questa sera abbiamo voluto tornare alle origini della sua arte, a quel concerto che ha acceso la scintilla”. Nella prima parte, infatti, la serata ha riunito – a distanza di 70 anni – le corali di Modena e del Galles che nel 1955 parteciparono al ‘mitico’ concorso di Llangollen: la nostra Rossini, (di cui facevano parte Fernando Pavarotti e il figlio Luciano, neppure ventenne) e il Fron Male Voice Choir. Hanno eseguito anche l’Agnus Dei dalla “Petite Messe Solennelle” di Rossini (con il mezzosoprano Benedetta Mazzetto) e i grandi cori verdiani dal “Trovatore”. E a chiudere il primo tempo è arrivato sul palco l’ospite d’onore della serata, Vittorio Grigolo, l’ultimo allievo di Luciano, oggi tenore di fama internazionale, che sotto il frac indossava la t shirt di “Pavarotti 90”.

Da sinistra il sindaco Mezzetti con la moglie, il maestro Sisillo e Alice Pavarotti

“Ricordare Pavarotti per me significa ricordare le sue parole, l’insegnamento e l’incoraggiamento che mi diede in quella lezione a Pesaro – ci ha detto –. Sono stato a visitare il Museo Ferrari e accanto alle auto si sentiva anche la voce di Luciano: belcanto e motori, queste eccellenze tutte modenesi unite, davvero un brivido”.

La seconda parte è stata tutta per i solisti, per Grigolo e per il soprano Maria Francesca Rossi, in un florilegio di arie e duetti che furono cavalli di battaglia di Luciano. E il gran finale non poteva che essere con due pagine iconiche, il “Va’ pensiero” dal “Nabucco”, a cori riuniti, e il brindisi della “Traviata”. Cin cin per la musica, cin cin per il belcanto, cin cin per Luciano che sicuramente, lassù, ha libato con noi nei lieti calici.