Cucine da Incubo 2024, con Cannavacciuolo in Emilia: dove e quando va in onda

Modena, 12 giugno 2024 – Cucine da Incubo, il noto format televisivo di successo condotto da Antonino Cannavacciuolo, fa tappa in Emilia in occasione del quinto episodio della decima stagione. Il ristorante interessato dall’intervento dello chef napoletano è ‘Il Diavoletto’ di Marano sul Panaro, un locale gestito da due coniugi nella piccola località sulle colline in provincia di Modena. La puntata che vedrà protagonista il locale della campagna modenese andrà in onda giovedì 13 giugno 2024 alle 21,15 su Sky Uno e sulla piattaforma streaming Uno, le repliche saranno disponibili su TV8 venerdì 14 giugno dalle 21:30.

Cucine da incubo in Emilia

La trattoria rustica si prepara così a ricevere il trattamento “Cannavacciuolo”, un vero e proprio ‘lifting’ che darà alla location un aspetto e un'atmosfera del tutto nuovi, diventando più accogliente, funzionale e vivibile, a misura di cliente. L’esperienza del pluripremiato chef napoletano, che ormai da anni visita le peggiori cucine d'Italia, verrà messa al servizio dei gestori e del personale per rilanciare l’immagine del proprio ristorante. Come sempre, Antonino si calerà del tutto nell’esperienza del cliente per poter sperimentare in prima persona i disagi più evidenti del locale. In un secondo momento, il cuoco di fama internazionale fornirà la propria consulenza per risolvere i problemi della qualità del servizio e del cibo e per ricreare l’atmosfera ideale.

A quel punto, “Il Diavoletto” sarà pronto a riaprire al pubblico e consegnerà alla storia l’ennesima trasformazione riuscita dalla versione italiana del format di ispirazione americana Kitchen Nightmares.